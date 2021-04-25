CHP, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından kesit paylaştı: Gözünüz nasıl doyacak sizin?

CHP, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu iktidara şu sözlerle yüklendi:

*İsrafı önleyin diyoruz, dünyanın parasını gidip 3 tane mercedes daha aldılar en pahalı olanından. Ne yapıyorsunuz arkadaş siz ya? Gözünüz nasıl doyacak sizin?

*Bu ülkenin gözü doymayan insanlardan kurtulması lazım. Bakın bir açlık kavramı vardır, bir de gözü doymayan insan kavramı vardır.

*Hepimiz açlığı biliriz, karnı doyar mesele biter. Gözü doymayan adam ise açlık, tokluk değil sürekli yer, yasadışı yer, haram yer. O nedenle bunların devlet yönetiminden ayrılması lazım. Temiz, dürüst, ahlaklı, topluma örnek olan bir yönetimin gelmesi lazım.

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