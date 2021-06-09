CHP, ‘LGS’de sorular çalındı’ diyerek suç duyurusunda bulundu

2021 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Kırıkkale Hamza Aygün ve sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme hakkını engelleyen kişiler hakkında Ankara Adliyesi'nde bugün (9 Haziran) suç duyurusunda bulunduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bu konuda suç duyurusunda bulunmak isteyenlerin de 14 Haziran Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabileceklerini aktardı.

2021 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) 6 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Kaya, salgın koşullarında eğitimde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleşmesine ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin LGS'de büyük bir mağduriyet yaşamasına neden olduğunu vurguladı.

“ÖĞRENCİLERİN LGS'YE GİRMELERİNİN ENGELLENMESİ SUÇTUR”

Salgının yarattığı mağduriyetler dışında, öğrencileri mağdur eden kanuna aykırı uygulamalar yapıldığını savunan Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

“Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün okul müdürlerine, ‘hedefi olmayan öğrencilerin LGS'ye girmesini engelleyin' mesajı göndermiştir. Öğrencilerin ‘hedefi olmayan', ‘hedefi olan', ‘başarılı', ‘başarısız', ‘nitelikli', ‘niteliksiz' kategorilerine ayrılarak LGS'ye girmelerinin engellenmesi suçtur.”

“LGS MUHTARLIK SEÇİMLERİYLE AYNI GÜN YAPILDI”

LGS ile muhtarlık seçimlerinin aynı gün yapıldığını ve bu durumun öğrencileri mağdur ettiğini söyleyen Kaya, “Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde muhtarlık seçimi Besime Özderici İlkokulu’nda, LGS ise Besime Özderici Ortaokulunda yapılmıştır. Okulların bitişik olması, gürültüden sınav sorularına odaklanamayan öğrencilerin telafisi imkansız mağduriyet yaşamalarına neden olmuştur” dedi.

“LGS DEVAM EDERKEN SORULARIN FOTOĞRAFLARI WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI”

LGS devam ederken, sınav sorularının kitapçık fotoğraflarının öğrenci velileri ve bazı WhatsApp gruplarında paylaşıldığını öne süren Kaya, “Öğrenci velilerince tarafıma gönderilen kitapçık fotoğraflarında, İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Bina No: 746922, Salon No:1 bilgisi yer almaktadır. Daha önce de yıllarca sınav sorularının çalındığı, konunun yargı kararıyla da tespit edildiği bilinmektedir. Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir de 2010-2015 yılları arasında yapılan tüm sınavlarda soruların FETÖ tarafından çalındığını itiraf etmiştir” şeklinde konuştu.

“YKS'DE DE SORULARIN ÇALINMASI ENDİŞESİ VAR”

26-27 Haziranda yapılacak YKS'ye girecek gençlerin de soruların çalınacağı endişesi yaşadığını dile getiren Kaya, “Gençler pandemiden kaynaklı derinleşen fırsat eşitsizliğinin gölgesinde YKS'ye hazırlanırken soruların çalınacağı endişesi psikolojilerini daha da bozdu. Gerekli tedbirler alınarak gençlerimiz rahatlatılmalıdır” çağrısında bulundu.

“BİLECİK MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ SINAVDAKİ ÇOCUĞUYLA NASIL GÖRÜŞTÜ?”

Bilecik’te LGS devam ederken İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşinin okul bahçesine alınarak sınava giren çocuklarıyla görüştürüldüğünü söyleyen Kaya, Bilecik Valiliği'nin konuya ilişkin inceleme başlattığını belirtti.

“SİNAN KUZUCU YAYINLARI SORULARI NASIL BİLDİ?”

Kaya ayrıca, Sinan Kuzucu Yayınları'nın, LGS'de çıkan sorularla aynı olduğu iddialarının da öğrenci ve öğrenci veliler tarafından dile getirildiğini aktardı.