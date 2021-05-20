CHP lideri Kılıçdaroğlu Akşener’in Rize’de yaşadıklarını değerlendirdi: Kesinlikle organize

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize’de karşı karşıya kaldığı provokatif eylemlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

“Siyasetçinin görevi nedir? İktidara gelip, ülkeyi yönetmektir ve bunun için de halka gitmektir, halkı dinlemektir, var olan sorunları saptayıp, sorunların çözümlerini halka anlatmaktır. Eğer siyasetçinin görevi buysa, vatandaş ister dinler, ister dinlemez; ister oy verir, ister oy vermez. Ama bir siyasi parti liderine saldırıda bulunmak, onun konuşmasını engellemek asla kabul edilemez. Yapan kişiler, demokrasi kültüründen nasibini almamış kişilerdir.

“KABAHAT ÜLKEYİ BU HALE GETİRENDE”

Meral hanım Rize'ye gidiyor; sorunlar var, sorunlara sahip çıkmak istiyor, çözüm üretmek istiyor, vatandaşla konuşmak istiyor, esnafın derdini dinlemek istiyor. Esnaf gerçekten perişan vaziyette. Bir partinin genel başkanın da bu hareket, davranışı zaten olması gereken bir davranış. Siz ama tahammül edemiyorsunuz, ‘buraya niye geldin' diyorsunuz ve eleştiriyorsunuz veya onun konuşmasına veya siyasi görevini yapmasına engel oluyorsunuz. Kabul edilebilir bir olay değil. Doğru değil. Onlara kabahat bulmuyorum, ülkeyi bu hale getirende asıl kabahat.

“KESİNLİKLE ORGANİZE”

Provokatif eylemlerin ‘organize’ yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kesinlikle organize. Bu insanlar önceden bir yere yerleştirilir, ‘genel başkan buraya gelecek' denir, ‘siz şu protestoları yaparsınız' denir. Bazen parayla tutulur, bazen militan olarak görevlendirilir. Maalesef bunlar zaman zaman oluyor. Olmaması en büyük dileğimiz. Bu ülkeye demokrasi gelecekse herkesin düşüncesine hepimizin saygı duyması lazım. Bu ülkede demokrasi algısını güçlendirmek istiyorsak ve Türkiye'yi dünyaya rezil etmek istemiyorsak, siyasi partilerin konuşmalarına izin vermemiz gerekir. Doğrusu da budur” diye konuştu.