CHP Malatya örgütü, AKP’li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ kapsamında Almanya'ya gönderilen 43 kişinin geriye gelmemesinin ortaya çıkması sonrasında CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve Yeşilyurt Belediye meclis üyeleri AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve olayda adı geçenlerle ilgili Malatya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÜÇ GÜN BOYUNCA SUSKUN KALDI”

Yapılan suç duyurusu sonrasında açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,

* Son günlerde hem Malatya kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna meşgul eden Yeşilyurt Belediyesi'nde yaşanan bir olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldik.

* Yeşilyurt Belediye Meclisi üyelerimizin ortaya çıkarmış olduğu bu skandal olaydan sonra çeşitli yerlerde bu olayı dile getirdik. Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında geçmişte yapılan bir protokol çerçevesinde 2 belediye görevlisi ve 43 kişinin çevreyle ilgili bir eğitim çalışması üzerine Almanya'ya gönderilmiştir.

* Almanya'ya giden ve gri pasaportları belediye tarafından hizmet pasaportları tarafından düzenleyen bu kişilerin sadece iki belediye meclis üyesinin ülkeye döndüğü ama diğer 43 kişinin Türkiye'ye dönüş yapmadığı ifade edilmekteydi.

* Bununla ilgili belediye meclis üyelerimiz belediyeye bu dernekle böyle bir protokolün neden yapıldığını, giden kişilerin kimler or. Ama Yeşilyurt Belediyesi üç gün boyunca suskun kaldı.

* CHP olarak bizde bu olayı gündemde tutmaya devam ettik biz bunu yaptıkça Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Valiliği’nden çeşitli açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalar bizleri teyit eden açıklamalardı.

* Çünkü Malatya Valiliği bir soruşturma başlattığını müfettiş görevlendirmesini İçişleri Bakanlığı’ndan istediğini açıklamıştı. Yine Yeşilyurt Belediyesi’nde de bir soruşturmanın devam ettiğini kendileri de ifade etmişti.

* Bizim ortaya çıkardığımız bu olayı hem Yeşilyurt Belediyesi hem Malatya Valiliği teyit etmiş oldu. Sonrasında bir teyit daha geldi. Almanya'ya giden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısının görevden aldığını kamuoyuna duyurdu” şeklinde konuştu.

“OLAYIN HUKUKİ BOYUTUNU BİRLİKTE TAKİP EDECEĞİZ”

Olayın adli olarak da takip edilmesi amacıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na CHP İl Başkanlığı adına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Kiraz, şunları kaydetti; “Bunun üzerine yetkililer önemli ölçüde harekete geçmiş gözüküyor. Ama Cumhuriyet Başsavcılıklarının da harekete geçmesi gerekirdi diye düşündük ve bunun içinde biz bu adımı atıyoruz ve suç duyurusunda bulunarak başta Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bu işin sponsorluğunu üstlenen ve bu kişileri üye yapan dernekle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrasında bu olayın hukuki boyutunu belediye meclis üyelerimizle birlikte takip edeceğiz.”

“BELEDİYENİN BAŞKA BİR GRUBU DA YURT DIŞINA ÇIKARDIĞI İDDİALARI VAR”

Yeşilyurt Belediyesi’nin başka bir grubu da yurtdışına gönderdiğine dair iddiaların olduğunu aktaran Kiraz, “Resmi yollardan adam kaçırmanın bir fiili durumu söz konusu elbette ki bu olayla ilgili konuşmaya devam ediyor. Ancak Yeşilyurt Belediyesi bundan ayrı başka bir grubu da yurtdışına gönderdiğine protokol imzalandığına dair iddialar var. Biz bu konuyla ilgili yapacağımız araştırmaların sonucun da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Şunu görüyoruz ki Yeşilyurt Belediyesi ciddi bir suç işlemiştir, Yeşilyurt Belediye Başkanı sadece belediye başkan yardımcısını görevden alarak sorumluluktan kurtulamaz. Dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanının bu sorumluluğu birinci kişi olarak kendi üzerine alması gerekiyor. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu suçun cezası kalmaması için hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz.”