CHP örgütlerinden “asgari ücret” ile ilgili ortak açıklama: Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücretten vergilerin ve kesintilerin kaldırılması için birçok ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Ortak açıklamada iktidara çağrıda bulunularak "Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır" denildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücretten vergilerin ve kesintilerin kaldırılması için birçok ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP il başkanları kent meydanlarında ortak açıklamayı okudu.

Açıklamada, Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve ailelerin açlık sınırı altında yaşadığı belirtilerek, asgari ücretli vatandaşların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekildi.

“TEK ADAM REJİMİ YANDAŞIN BORCUNU VATANDAŞA ÖDETMEKTEDİR”

Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekilen açıklamada Bir asgari ücretli yılın dört ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda 3'er 5'er maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği, uluslararası belgelerce tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödetmektedir.Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranları, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde, açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir.” ifadeleri kullanıldı.

“ASGARİ ÜCRETTE TOPLAM KESİNTİ TUTARI 752 TL'DİR”

Asgari ücretten yapılan kesintilerin ardından asgari ücretlinin eline 2 bin 825 TL geçtiği belirtilen açıklamada, “Asgari ücretliden gelir vergisi, SGK işçi payı, İşsizlik Sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL'dir. Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde, asgari ücretlinin geliri 752 TL artışla 3 bin 577 TL'ye yükselecektir.” denildi.

CHP’nin 2018 den bu yana asgari ücretten vergi kesiyle ilgili Meclis’e defalarca kanun teklifi verdiği vurgulanan açıklamada, kanun tekliflerinin halen Meclis’te bekletildiği ifade edildi.

“ÖNERİMİZ AKP- MHP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİR”

Açıklamada, CHP’nin Ekim 2021’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Vergi Yasası görüşmelerinde sunulan ‘Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması’ önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği hatırlatılarak, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, asgari ücretliler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilsin derken; AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlilerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak sadece abur cubura 1000 TL ödeyen Cumhurbaşkanından, asgari ücretlinin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette bekleyemeyiz.Daha geçtiğimiz günler AKP Yetkilileri ‘Herkesin cep telefonu var, arabası var’ diyordu. Şimdilerde ise ‘Asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesin getireceğiz’ demiş.Yani milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığını kendileri de itiraf etmiş. Peki,bu itiraflar yeterli mi? Elbette değil.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ekonomik buhranın en büyük bedelini, asgari ücretlilerin ödediği belirtilerek Türkiye’nin şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük brüt asgari ücrete sahip ikinci ülke olduğu vurgulandı.

“CUMHURBAŞKANI, EVVELA KENDİ ÜLKESİNDEKİ ADALETSİZLİĞE SON VERSİN”

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Dünya'nın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken, TL'deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye'de asgari ücret 300 doların altına inmiştir.Şimdi kalkıp, asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler, eğer ki bu görüşlerinde samimilerse hodri meydan! Adil bir dünya diye nutuk atan, ‘Dünya 5'ten büyüktür’ diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3 bin 577 TL seviyesine getirilsin.”

“BU ADALETSİZLİĞE, BU HUKUKSUZLUĞA DERHAL SON VERİN”

*İktidara son çağrımız! Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise; Seçim yakındır! Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda; asgari ücretlilere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz, iktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız!

İlginizi Çekebilir Asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler asgari ücret zammı görüşmelerinde...

İlginizi Çekebilir Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için çalışma başlatıldı