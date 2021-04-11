CHP, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayı yargıya taşıyor: Örgüt bağlantısı var

Malatya’da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' kapsamında yurt dışına gönderilen 45 kişiden sadece 2'sinin döndüğü ve diğer 43 kişinin ise geri dönmediğini ortaya çıkmış, olayın araştırılması için ise müfettiş görevlendirilmişti.

Olayın gündeme gelmesi sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi CHP meclis üyeleriyle birlikte CHP binasında açıklama yaptı. Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi'nin belediye imkanlarını kullanarak 43 kişiyi Almanya'ya iltica ettirdiğini iddia etti.

“ÖRGÜT BAĞLANTISI VAR”

Yeşilyurt Belediyesi belediye imkanlarını kullanarak 43 kişiyi yurtdışına kaçırdığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

* CHP Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerimiz bir soru önergesi vererek 43 kişi nerede diye sordular. 43 kişi nerede? Belediye Başkanı Mehmet Çınar sanki babasının çiftliği gibi belediye yönetiyor, bu sorulara cevap vermiyor.

* Tam 7 ay geçti bu konunun üzerinden. 43 kişi Malatya Yeşilyurt Belediyesinin aracılığıyla, Yeşilyurt Belediyesi'nin sağladığı hizmet pasaportu ile Almanya'ya gidiyor, iki belediye başkan yardımcısı geri dönüyor, gerisi dönmüyor. 7 aydır kamuoyundan gizlenen bir olay. Ortada bir suç var.

* Eğer belediye meclisi olmasaydı bu olay ortaya çıkmazdı. 43 kişiyi neden Almanya'ya gönderdi? Bunun içinde para var mı? Bu araştırılsın. İşin içerisinde mutlaka para var, örgüt bağlantısı var. Bu kişiler FETÖ'cü mü? Bunun da aydınlatılması lazım.

“YEDİ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SOSYAL MEDYASINI İNCELEYEN İÇİŞLERİ BAKANI NEREDE?”

“Yeşilyurt Belediyesi AK Parti'nin çiftliği gibi yönetiliyor” diyen Ağbaba şunları şöyledi:

* 43 insanın yurt dışına iltica etmesine aracılık yapıyor. Belediyeye temizlik görevlisi alırken yakınlarına bakıyorsun, akrabalarına bakıyorsun, AK Parti'ye üye mi diye bakıyorsun. Ortada ciddi bir suç var. Dernek başkanı bu insanları tanımıyorsa niye üye yaptı.

* Belediye Meclisi üyelerimiz bu konuyu gündeme getirmeseydi üç maymunu oynamaya devam edeceklerdi. 43 kişi nerede? Malatya Valiliği nerede? Yedi yaşındaki çocuğun sosyal medyasını takip eden İçişleri Bakanlığı nerede? Önümüzdeki günlerde TBMM'de de bu konuyu gündeme getireceğiz.

“BELEDİYE BAŞKANI, AYIBINI ORTAYA ÇIKARAN CHP'Lİ ÜYELERİN SAYISINI DÜŞÜRDÜ”

Geri dönmeyen 43 kişiyi kamuoyuna açıklanması sonrasında CHP'li meclis üyelerine komisyonlarda yer verilmediğini söyleyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Belediye Başkanı hem suçlu hem güçlü. 43 tane insanın yurt dışına iltica ettiğini ortaya çıkmasıyla ilgili ciddi bir soruşturma açılması lazım. Ama yedi aydır hiçbir şey yapılmıyor. Ama CHP Belediye Meclis üyelerinin sayılarını düşürüyorlar.

* CHP'li belediye meclis üyeleri senin ayıbını ortaya çıkarmış ama bunlar bizim üyelerimizin komisyondaki sayımızı düşürüyor. Daha önce beş olan komisyon üye sayısı dörde düşürülüyor. Yazıklar olsun sana ey başkan. Sizin ipliğinizi pazara çıkaracağız. Savcıları da göreve davet ediyoruz.

* Yarın belediye meclis üyelerimiz de suç duyurusunda bulunacak. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız. CHP'yi engelleyerek komisyon üye sayısını düşürerek bizi susturamazsın. Bizim bir ayıbımız yok.

“RECEP AYRI TAYYİP AYRI ERDOĞAN AYRI AÇIKLAMA YAPIYOR”

128 milyar dolar döviz rezerviyle ilgili konuşan Ağbaba sözlerine şöyle devam etti;

* Yeşilyurt Belediyesi'nin 43 kişiyi saklaması gibi bir de kaybolan 128 milyar dolar meselesinde de üç farklı açıklama var. Bu açıklamalarından birini Recep yapmış, diğerini Tayyip yapmış, bir diğerini de Erdoğan yapmış. Recep'in yaptığı birinci açıklamada ‘Döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız 200'e de çıkarız' deniyor.

* Tayyip ise ikinci açıklamasında ‘Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır' diyor. Erdoğan en son ne diyor ‘Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir.135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı'. Yani 128 milyar dolar ile ilgili üç farklı açıklama var. Birini Recep, diğerini Tayyip, diğerini de Erdoğan söylemiş.

“128 MİLYAR DOLAR, BU ÜLKENİN PARASIDIR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PARASI DEĞİL”

‘128 milyar dolar nerede?' afişlerinin toplatıldığını söyleyen Ağbaba, açıklamasında şunları söyledi:

* 128 milyar dolar nerede diye yazdığımız afişler Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı toplanıyor. 128 dolar nerede diye soruyoruz, fakirin fukaranın parası nerde diye soruyoruz, peki ne yapıyorlar? Tedbir olarak yaptığımız afişleri topluyorlar. Bu 128 milyar dolar, bu ülkenin parasıdır; bu Recep Tayyip Erdoğan'ın parası değil, Emine Erdoğan'ın parası değil.

* Bu para Merkez bankasının parası, bu ülkenin parası yani fakirin fukaranın parasıdır.128 milyar dolar nerede? Ortada bir hırsızlık var, ortada devletin kaynaklarının yok edilmesi var, damat kaçmış durumda. İddiaya göre merkez bankası başkanı 128 milyar doların nerede olduğunu araştırdığı için görevden alınıyor. Çıkıp hazine maliye bakanının veya Cumhurbaşkanının bir açıklama yapması gerekiyor.

* Bu dolar kurunun yükseldiği günlerde bu paraları kim aldı? Buradan kim paraları cebe attı sorulması lazım. 128 milyar doları sormayı da Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılıyorlar. Eğer bu hakaretse, halkın parasını sormak, demek ki ortada bir suç var hakaret olarak kabul ediyorlar.

* Demek ki Cumhurbaşkanı bu parayı kendi yandaşlarına ve çetesine iç ettirdi. Dolar kuru artarken bu paralar o zaman bozduruldu ve bunlar aldı. Bir kez daha soruyoruz 128 milyar dolar nerede? Ne yaparsanız yapın. Afişlerimizi toplatsanız da, örgütlerimize baskı kursanız da bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

“BU İNSANLAR BALIK OLTASI İLE Mİ DARBE YAPACAK?”

104 emekli amiralin Montrö Antlaşmasıyla ilgili açıklama yapması sonrasında 10 emekli amiralin gözaltına alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Bir başka konu amiralleri gözaltına aldılar, delilleri topluyoruz diyorlar. Eğer delil yoksa bu insanları neden gözaltına aldın? Delilin varsa bir haftadan beri bu insanları neden gözaltında tutuyorsun? Geçtiğimiz haftadan beri bu insanlar gözaltında bekliyorlar. Ne demiş bu insanlar? Montrö ile ilgili kaygılarını kamuoyu ile paylaşmışlar, burada bir darbe girişimi çıkarmaya çalışıyor. Buradan darbe girişimi çıkarmasının sebebi de bu 128 milyar dolar nerede sorusunun unutturulması.

* Bu insanlar balık oltası ile mi darbe yapacak? Bunların emrinde asker yok, emekli askerler bunlar. Bu insanlar ne ile darbe yapacak. Mavi vatanı savunanlar, mavi vatanın isim babaları gözaltında. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki benim dışımda kimse bir söz söylemesin, görüş belirtmesin diyor. Amirallere sopa göstererek, onları gözaltına alarak bütün Türkiye'deki konuşması gereken insanlara gözdağı veriliyor.

* Açık bir hukuksuzluk, açık bir kanunsuzluk var ortada. Bu insanların birçoğu balyoz ve Ergenekon davalarında bedel ödemiş insanlar. Bu insanlar FETÖ ve AKP iş birliği ile cezaevine insanlar. Bu insanların bir haftadan beri gözaltında tutulduğunu bir kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Hukuk herkese lazım bunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

AKP’DEN AÇIKLAMA

Ortaya çıkan olayla ilgili konuşan AKP Malatya İl Başkanı İhsan Koca, idari soruşturmanın başlatıldığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da ekibinden savunma istediğini kaydetti. Bu sabah yerel gazeteye açıklamalarda bulunan AKP Malatya İl Başkanı İhsan Koca şunları söyledi:

* Konuyu kısmen biliyorum, ayrıntılarını araştırıyorum. Biz bu konularda AK Partililer olarak çok hassas, çok titiz davranıyoruz. Resmi işlemlere, usule, esaslara uyulması konusunda titiz davranıyoruz. Titiz davranmak zorundayız. Bizim yapmamız gerek bu.

* Biz sadece kişisel sorumluluk taşımıyoruz aynı zamanda parti sorumluluğumuz var. İdari soruşturma başlatıldı. Belediyenin kullanıldığına dair duyumlarım var benim. Ayrıntılı bilgi istedim onları değerlendireceğim. Mehmet Çınar da ekibinin savunmasını istemiş o da şu anda kendi içinde çalışıyor.

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