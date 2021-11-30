CHP’den Bahçeli’ye yanıt: Orda dur Bahçeli

MHP lideri Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerine ilk yanıt CHP'li Seyit Torun'dan geldi. Twitter hesabından "Orada dur Bahçeli!" diyen Torun, "Tehditleriniz acizliğinizdir!" ifadesini kullandı. Ayrıca konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapan Torun, "CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız" dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

İlk yanıtı Twitter hesabından veren CHP’li Torun, “Orada dur Bahçeli! @mansuryavas06’ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var. Tehditleriniz acizliğinizdir!” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapan Torun, “Asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir” dedi.

Torun’un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ARKASINDA HALKIN NEFESİ VAR”

* Sayın Mansur Yavaş Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir.

“ASIL KAOS ARAYAN TEHDİT DİLİNİN SAHİPLERİDİR”

* Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler' demiş.

* İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.

“EŞKIYAYA PAPUÇ BIRAKMAYIZ”

* Bahçeli şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.

“TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR”

CHP Mersin Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır twitter hesabından MHP liderinin sözlerine tepki gösterdi. Başarır, “Bahçeli ve şürekası bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini bir kere daha açıkça göstermiştir! Tehditleriniz vız gelir! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın arkasında milyonlar var!” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş anmasındaki kavgaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı suçladı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından bir gazetecinin Ankara’da düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş’i anma toplantısına ilişkin sorusuna “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Yavaş dikkat etsin. Arkasında ülkücü nefes vardır” yanıtını verdi.

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