CHP’den Bakan Soylu’ya İstanbul Sözleşmesi yanıtı

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Suzan Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’yi hedef alarak yaptığı İstanbul Sözleşmesi paylaşımına yanıt verdi.

“KADINLARIN HAYATI RAKAMDAN İBARET DEĞİLDİR”

İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının kadın ölümlerinde azalışa neden olduğunu öne süren grafik paylaşan Soylu’ya yanıtında CHP’li Suzan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Kadınların hayatı sadece bir rakamdan ibaret değildir! Kadın cinayetleri politiktir. Kadınlar sırf kadın olduğu için şiddete uğrarken, öldürülürken yaşam hakkını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin hedef gösterilmesini anlamıyoruz, anlamayacağız.

“BEYHUDE BİR ÇIRPINIŞTIR”

* Şiddetin her türlüsüne karşı sorumluluğunuzu yerine getireceğinize söz düellosuna girmek, polis düşmanlığı gibi asla olmayan ve olmayacak konularda algı yönetimi gayretleri içine girerek milleti kandırmaya çalışmak, sinekten yağ çıkararak karanlık, kadın düşmanı zihniyetlerinizi iftiralarla, siyasi terbiye ve üsluptan uzak söylemlerle gündem değiştirmeye çalışmak beyhude bir çırpınıştır.

“BİZ KADINLAR KİMİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

* Yönetemediğinizi, şiddeti önleyemediğinizi kabullenmek, sorumluluğu ve kusuru üstlenmek yerine nefret dili ile bir suçlu aramak gayretindesiniz. Biz kadınlar kimin yalan söylediğini çok iyi biliyoruz!