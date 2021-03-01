CHP’den istifa eden Teoman Sancar: Tehdit ve şantaj var

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, dün partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Sancar, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullanmıştı.

İstifasıyla ilgili SÖZCÜ‘ye konuşan Teoman Sancar şunları söyledi:

“Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim.”