CHP’den Soylu’ya Thodex sorusu: ‘Kaçmadan önce bakanlığa çağrıldı mı?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP’li Onursal Adıgüzel, “Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçmadan 1 hafta önce bakanlığa çağrıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise bu toplantı hangi Bakanlıkta, kimlerle gerçekleştirilmiştir?” sorusunu yöneltti.

“İDDİALAR DOĞRU İSE TAM BİR SKANDAL”

İddiaların ortaya atıldığı günden bugüne herhangi resmi bir açıklama yapılmadığını ve 400 bin Thodex mağdurunun bir açıklama beklediğini belirten Adıgüzel, “Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından birine imza atan bir kişinin kaçmadan önce Bakanlığa çağrıldığı iddiaları doğru ise, bu tam anlamıyla bir skandaldır. Bu görüşmeyi kim, hangi gerekçeyle, kimin adına gerçekleştirmiştir?” diye sordu.

“400 BİN MAĞDUR AÇIKLAMA BEKLİYOR”

CHP'li Adıgüzel, “Söz konusu iddialar doğru ise, 400 bine yakın kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in neden böyle bir toplantıya çağrıldığı, böyle bir toplantı gerçekleşti ise toplantıyı düzenleyenler, düzenlenen toplantıya katılanlar, toplantı hakkında bilgi sahibi olanlar ve ilgili toplantıda görüşülen konulara ilişkin olarak başta Thodex mağdurları olmak üzere kamuoyu nezdinde aydınlatılmayı beklemektedir.” dedi.

Kırmızı bültenle aranmasına rağmen neden hala yakalanamadığının da ayrı bir merak konusu olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Özer gibi ‘tosuncuk' da aranıyor kırmızı bültenle. Ama ne hikmetse o da hala yakalanmadı. Adam fakir fukarayı mağdur etti, şimdi bir gün Brezilya'da bir gün Uruguay'da gününü gün ediyor” ifadelerini kullandı.

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