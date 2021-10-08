CHP’li Adıgüzel: 100 bin hektar alanda maden işletme ruhsatı var

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na verdiği soru önergesine gelen cevabı açıkladı. Adıgüzel, sadece Ordu’da 100 bin hektar alanda maden işletme ruhsatı verildiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Fatsa'da bulunan siyanürlü altın madenine karşı yıllarca mücadele eden Ordu'da yeni maden ruhsatları verildiği ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verdiğimiz soru önergesi ile Ordu'daki maden ruhsatlı alanları soran Mustafa Adıgüzel, kendisine gönderilen cevapta kentin 6'da birinin maden sahası olduğunun resmi olarak onaylandığını belirtti.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen cevaba göre sadece işletme ruhsatı alan alanlar 100 bin hektar olduğunu açıklayan Adıgüzel, bu rakama ihale safhasındaki ruhsatlar dahil edilmediğini söyledi.

Sadece işletme ruhsatı verilen alanların Ordu'nun 6'da biri olduğunu belirten Adıgüzel, “Sadece 3 ilçede henüz ruhsat verilmemiş. Altınordu, Aybastı ve Çatalpınar. Ama Aybastı’da 17, Çatalpınar’da 5 ihale aşamasında ruhsat var. Ünye'de mevcut 54 ruhsata ilave olarak 48 ihale safhasında ruhsat var. Bu alanların ne kadar orman alanı olduğu ile ilgili soru ise cevaplanmamıştır” dedi.

ÇOCUKLARIMIZA KOŞACAK ÇAYIR BİLE BIRAKMAYACAKLAR

Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iktidarın doğayı katletmeye devam ettiğini kaydederek, “Çocuklarımıza içirecek su, yedirecek bir lokma, üstünde koşacak bir çayır bırakmayacaklar. Saygın bir ülkede hükümet tarımda ve sanayide ürettiğini satar. Sizin gibi vatan haini hükümetler ise toprağını satar, tarım ürününü de dışardan ithal eder. Aracılık ederek heybenizi doldurup kaçacağınızı sanıyorsanız yanılmaktasınız. Bu millet bunun hesabını size er ya da geç soracaktır, göreceksiniz” diye konuştu.