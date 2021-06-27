CHP’li Adıgüzel’den, 21/B’den ihale veren AKP’li başkana: Erdoğan, bu lafları sana söylüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin, 21/B maddesine dayandırılarak adrese teslim kendilerine yakın kişi ya da şirketlere verildiğini belgeleriyle ortaya çıkaran ve ifşa eden Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin belediye başkanlarına, “İhaleleri açık yapın gerekirse canlı yayınlayın” sözlerine dikkat çekerek Başkan Hilmi Güler’i eleştirdi.

KİRLİ PAZARLIKLAR VAR

Ordu'da yeni bir imar planı yapıldığını ileri süren Adıgüzel, “Kentte resmen bir imar borsası var. Parseller birleştiriliyor, parseller ayrılıyor. Vatandaşlarımızın haberi bile yok. Gezdikleri, dolaştıkları caddeler, çocuklarıyla oyun oynadıkları parklar, oturdukları evler, yaşam alanları belki de bir takım kirli pazarlıkların konusu olmuş durumda. Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Ordu'ya verdiği zararı, Ordu'nun efsane belediye başkanları Süleyman Felek ile Yusuf Sırrı Furtun dahi mezarından kalkıp gelse tamir edemez” diye konuştu.

ÖNCE BAŞKANI ELEŞTİRDİLER AYNISI YAPIYORLAR

Hilmi Güler yönetiminin, önceki dönem görev yapan ve görevden alınan AKP’li Enver Yılmaz’ın yaptıklarını eleştirdiğini ileri süren Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi:

– Ordu'da bir önceki belediye başkanının uygulamalarını haklı olarak eleştirdiler. Biz bunları düzelteceğiz dediler. Fakat aynısını tekrar yapıyorlar. Belde Evlerinde sahile yapılan binayı iptal edip yıktılar, şimdi orayı tekrar yapılaşmaya açıyorlar. Durugöl'deki imarı iptal ettiler, şimdi tekrar imara açtılar. İlküvez çöp sahasını üçlü konsorsiyuma vermişti bir önceki başkan, o sözleşmeyi iptal ettik dediler. Ancak şimdi duyduk ki aynı firmalara tekrar vermişler. Madem buralarda eski belediye başkanının yaptıklarının aynısını yapacaktınız, o halde neden iptal ettiniz. Sizin öncekinden ne farkınız var? Bunların hesabını vereceksiniz. Sizin yatacak yeriniz yok! Aslında yatacak yeriniz var. Hepiniz hapis yatacaksınız. Er ya da geç bu ülkede namuslu savcılar, AKP’de de namuslu siyasetçiler bu işe el atacaklar.

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