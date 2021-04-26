CHP’li Ağbaba’dan skandallarla gündeme gelen AKP’li belediye başkanı hakkında çağrı

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Top Söğüt Villaları'nda kullanılan gaz betonun ve park inşaat alanında kullanılan betonun AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aile şirketi Çınar Beton tarafından temin edildiğinin ortaya çıkması sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın görevden alınması gerektiğini kaydetti.

“BELEDİYENİN TÜM İŞLERİNİ DE BU BETON FİRMASINDAN YAPIYORLAR”

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, skandal olaylarla gündemde olan AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'yle ilgili konuştu. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye'de ortaya çıkardığımız VIP bir insan kaçakçılığı var. İlkin Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıktı. Yeşilyurt Belediyesi, bir dernek eliyle, bir çeteyle birlikte Valilik'ten gri pasaport alarak 45 kişiyi yurt dışına çıkardı, 43 kişi geri dönmedi.

*Yeşilyurt Belediyesi’nden geçen yıl Eylül ayından beri ses çıkarmadılar. Hala açıklama yapmadılar. Kimler gitti diyoruz, yanıt vermiyorlar. Biz ortaya çıkarıyoruz.

*Belediye meclis üyelerimiz sorular soruyorlar, bunlar meclis üyelerimizin sayılarını azaltıyor. Şimdi de aynı belediye başkanı kendi iş yerinin üretmiş olduğu gaz betonu belediyeye alıyor.

*Belediyenin tüm işlerini de bu beton firmasından yapıyorlar. Başka bir firma yokmuş gibi hazır betonu da bu firmaya yaptırıyorlar. Biz soruyoruz; bu etik mi, siyasi ahlaka uyar mı diye.

“BU BAŞKAN GÖREVDEN ALINMALIDIR”

“Bir belediye başkanının kendi iş yerinden alışveriş yapması etik değildir' diyen Ağbaba, şunları kaydetti;

*Nasıl ki Ticaret Bakanı'nın dezenfektan işi ‘etik olmadığı' için görevden alındıysa buradaki iş de etik değildir, bu başkan da görevden alınmalıdır.

*Sen kendi firmandan bu betonu aldın mı almadın mı diye soruyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diye yanıt veriyor. Allah Erdoğan'ı sana bağışlasın. Pisliğini, yolsuzluğunu Erdoğan'la örtmeye çalışıyor, beni suçluyor. Bu memlekette utanç duyulacak birisi varsa bu kişi Mehmet Çınar'dır; Veli Ağbaba değildir.

*Ben bu memleketin hakkını hukukunu savunuyorum. Ben mazlumların yanında siyaset yapıyorum. Hiç duydunuz mu Ağbaba'nın para pul ilişkisini? Hiç duymayacaksınız da. İnsan kaçakçılığıyla dünyanın gündemine gelmişsin. Ailene kimsenin laf söylediği yok. Senin alışverişin etik mi değil mi, bunun yanıtını ver.

*AK Partililerin bu konudaki düşüncesi nedir? Bunları duymak istiyoruz. Biz, AKP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk olduğunu söylüyoruz. Bizim vergilerimizle finanse edilen belediyeler her şeyi Erdoğan'ın reklamlarını içeren billboardlar asıyorlar. İsterlerse bana suç duyurusunda bulunsunlar. Hırsızlığın iyisi kötüsü yok, hiçbirini ayırmıyoruz.