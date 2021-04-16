CHP’li Ahmet Akın: ‘TEK Adam AŞ Fatura’ broşürlerimizin dağıtılması savcılık talimatıyla engellendi

CHP tarafından hazırlanan “TEK Adam AŞ Elektrik Faturası” ve “TEK Adam Aş Doğalgaz Faturası” adlı çalışmalarda 2014-2021 yılları arasında enerji faturalarında yaşanan artışlar yer almıştı. CHP'nin yaklaşık 2 ay önce hazırladığı broşürler Türkiye genelindeki il ve ilçe örgütleri tarafından vatandaşlara dağıtılıyordu.

Türkiye genelindeki örgütlerin “128 milyar dolar nerede?” pankartlarına yapılan müdahalenin ardından Zonguldak'ta “TEK Adam AŞ Elektrik Faturası” ve “TEK Adam AŞ Doğalgaz Faturası” adlı broşürlere de benzer bir engelleme geldi.

PARTİ YÖNETİCİLERİNİN İFADESİ ALINDI

Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde kurulan stant aracılığıyla afişlerin dağıtılmasını emniyet güçleri engellerken; çalışmalara katılan parti yöneticilerinin de ifadeleri alındı.

Çalışmalarda yer alan “tek adam” ifadesinde suç unsuru olduğu iddia edildi. Parti yöneticilerine, “Bu broşürü siz mi yaptırdınız? Ne amaçla yaptırdınız?” soruları yöneltildi. İfadenin ardından parti yöneticilerinin söz konusu broşürleri dağıtamayacağı ifade edildi.

“GERÇEKLERİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

* İktidar, ‘128 milyar dolar nerede?' diye sorduğumuz zaman rahatsız oluyor. İktidar bunun hesabını vermek yerine partimizin çalışmalarını engellemeye çalışıyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaşanan artışı anlattığımız broşürlerin Zonguldak'ta dağıtılması engellendi.

* Parti çalışmalarına katılan arkadaşlarımızın ifadeleri alındı. Neden? Neden rahatsız oluyorsunuz? Elektrik ve doğal gaz faturalarında artış yaşanmadı mı? Vatandaşlarımız çağ atlayan faturalardan şikayet etmiyor mu?

* CHP olarak vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Her türlü engellemeye karşın mücadelemiz sürecek.