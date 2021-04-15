CHP’li Altay: Kıbrıs Barış Harekatı’nda bu kadar kayıp vermedik

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Covid-19 salgınında artan vaka ve vefat sayılarını işaret ederek hükümetin salgın politikalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

– Covid-19'la mücadelesizlikte, beceriksizlikte ölümlerin, yoğun bakımların, bütün maddi kayıpların, manevi kayıpların sorumlusu 84 milyon değildir, Erdoğan'dır. Erdoğan da yarın diyecek ki “Ben değilim, Bilim Kurulu.” Bilim Kurulu'na tekrar sesleniyorum; Erdoğan'ın vebalinin bedelini Bilim Kurulu ödemek istiyorsa, bildiği gibi çalışmalarına devam etsin, sessizliğini bozmasın. Ama ödemek istemiyorlarsa, bir tane bilim insanı çıksın, desin ki “Biz tam da bunları önerdik” ya da “Hayır, biz bunları değil, şunları önerdik.”

ERDOĞAN KUMAR OYNUYOR, BİLİM KURULU SEYREDİYOR

– Ben özür dilemesini de bilirim. Bilim Kurulu derse ki “Alınan önlemler, bizim de istediğimiz önlemler, tam da bizim istediklerimiz buydu.” Kusura bakmayın derim. Ama aksi takdirde şunu diyorum; Erdoğan 84 milyonun sağlığıyla kumar oynuyor, Bilim Kurulu buna seyirci kalıyor. Tıpkı lebaleb kongrelerde kaldığı gibi…

– Dün, 62 bin 700 vaka, 279 vefat. Sadece dün. Biz koskoca Kıbrıs Barış Harekatı'nda iki günde bu kadar kayıp vermedik. Toplamda 400 küsür kayıp verdik. Şu hale bakın. Hepimizin, herkesin, Meclis'in endişe etmesi gereken, paniğe kapılmadan alınması gereken bütün tedbirleri alması gereken bir haldeyken hale bak.

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