CHP’li Antmen: Türkiye İngiltere’nin Covid-19 karantina merkezi mi oldu?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İngiltere'de görüldüğü yabancı basın yayın organlarında dile getirilen bir iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Antmen, çift mutasyonlu olan ve bazı aşıların da etki edemediği bağışıklık sistemini de daha kolay aşabilen Hint Varyantlı Covid-19 virüslü kişilerin Türkiye'de bekletildiğinin iddia edildiğini dile getirerek, “Türkiye İngiltere'nin Covid 19 karantina merkezi mi oldu?” diye sordu.

Vekil Antmen, iddialarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Antmen, “İddialara göre Pakistan ve Hindistan’da kapalı kalan İngiliz vatandaşlarının İngiltere'ye girişlerinden önce 10 gün boyunca ücretini kendilerinin ödemesi kaydıyla, otellerde karantinaya alındığı, otel ücretleri çok yüksek olduğundan bu kişilerin bazılarının Türkiye'ye geldiği belirtilmektedir. Bahsi geçen kişilerin Türkiye'de 10 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra İngiltere'ye girişlerine izin verildiği ifade edilmektedir” dedi.

“SÜPER MUTASYON’ VURGUSU

Önergesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Hint varyantını “ilgi konusu olan bir varyant” olarak sınıflandırmakta olduğunu belirten CHP'li vekil şu ifadeleri kullandı:

* Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da beş kişide coronanın Hindistan Varyantı'nın tespit edildiğini açıklamıştır. Türkiye'de görülmeye başlanan Hint Varyantı ile ilgili olarak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu, bu çift mutasyonlu varyantın ‘Süper mutasyona' dönüşmesinden duyulan endişeye dikkat çekerek, ‘Aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin antikorlarının, iki mutasyona sahip bu varyantta yeterince etkili olmama tehlikesi de bulunuyor' uyarısında bulunmuştur.

“HİNT VARYANTI TESPİT EDİLEN SAYISI KAÇ”

CHP'li Antmen önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

-Çift mutasyonlu olan ve bazı aşıların da etki edemediği bağışıklık sistemini de daha kolay aşabilen Hint Varyantlı Covid-19 virüslü kişilerin yurt dışından gelerek Türkiye'de karantinaya girdikleri iddiaları doğru mudur?

-İddialar doğru ise Hint Varyantı Covid-19 virüsü taşıyan kaş kişi bugüne kadar Türkiye'de karantinaya girmiştir?

-Bu kişiler hangi ülkelerden hangi tarihlerde Türkiye'ye gelmişlerdir? Bahsi geçen kişiler hangi illerde karantinaya alınmıştır? Bu kişilerden karantina kurallarını ihlal eden kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerden kaçı vefat etmiştir?

-Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Hint Varyantlı olduğu tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı kaçtır? Bu vatandaşlardan kaçı hayatını kaybetmiştir?

-Bahsi geçen iddialar doğru ise; Türkiye, yabancı ülkelerin karantina merkezine mi dönüşmüştür? Türkiye'de insanların canını tehlikeye atan bu uygulamaya kimler ne karşılığında izin vermiştir?

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