CHP’li Başevirgen: TÜVTÜRK vatandaşı soyuyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye'de milyonlarca aracın muayenesini yapan TÜVTÜRK'ün verilerinin açıklanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlatmak üzere TBMM'ye 6 maddelik soru önergesi vermişti.

CHP'li Başevirgen'in önergesinde sorduğu altı soruya karşılık Bakanlıktan sadece “Araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler dahilinde belirlenerek Bakanlığımızca uygulanmaktadır.” cevabı geldi.

“TEKELCİ YAPI VATANDAŞI SÖMÜRÜYOR”

2005 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen araç muayene istasyonlarının TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten CHP'li Başevirgen, araç muayenelerinde vatandaşlara fahiş fiyatlar uygulandığını ifade etti.

TÜVTÜK'te uygulanan fiyatlar hakkında bilgi veren CHP'li Başevirgen şu ifadelere yer verdi; “TÜVTÜRK’ün fahiş araç muayene ücretlendirmeleri karşısında araç sahibi vatandaşlarımız tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. TÜVTÜRK'te aracın türüne göre 7 dakikalık muayene sonrasında vatandaş 370 TL para ödüyor. Egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil edildiğine fiyat 480 TL'ye kadar çıkıyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462,56 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503,86 TL oldu. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342,2 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372,88 TL'ye yükseldi. Vatandaş, traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için ise KDV dahil 189,98 TL ödeyecek. Araç muayenesinde tekel olan TÜVTÜRK vatandaşı sömürüyor. Soygun devam ediyor.” diye konuştu.

“HAZİNEYE AKTARILAN MİKTAR AÇIKLANMADI”

TÜVTÜRK ile 2007 yılından geçerli olmak üzere 20 yıllık sözleşme imzalandığını hatırlatan CHP'li Başevirgen açıklamasına şöyle devam etti; “Yapılan sözleşmeye göre ilk 3 yıl için yüzde 30, sonraki 7 yıl için yüzde 40 ve devamındaki 10 yıl için hasılatın KDV hariç yüzde 50'sinin hazineye aktarılması gerekiyor. Ancak 81 ildeki 24 milyon aracın muayenesini yapan TÜVTÜRK' ün sözleşme şartları uyarınca bu zamana kadar verdiği hizmetler karşılığında beyan ettiği yıllık kazancı, yapılan her muayeneden aldığı bedelin ne kadarlık kısmının devlet kasasına gelir olarak kaydedildiği ve Hazineye ne kadarlık bir aktarım yaptığı açıklanmıyor.”

“FAHİŞ FİYATLARLA NASIL ZARAR EDİYOR DA SÜREKLİ VERGİ BORCU SİLİNİYOR?”

TÜVTÜRK'ün bir süre öncesine kadar araç muayenelerinden peşin para alırken, daha sonra vatandaşlara kredi kartı ile ödeme imkanı sunduğunu söyleyen CHP'li Başevirgen, kredi kartı ödemelerinden 10 lira komisyon alındığını ve bu komisyonun hukuka aykırı olduğunu söyledi.

CHP'li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “TÜVTÜRK'ün, kredi kartı ile yapılan ödemelerde vatandaştan yaklaşık 10 lira komisyon alması, zaten yüksek olan muayene ücretine ek bir yük oluşturmuştur. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesi uyarınca kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon veya hizmet bedeli talep edilemez. Uygulama kesinlikle hukuka aykırıdır. İster nakit, ister kredi kartı olsun, peşin para ile çalışan TÜVTÜRK bu fahiş fiyatlara rağmen nasıl oluyor da zarar ediyor ve sürekli vergi borcu siliniyor?” diye sordu.

HANGİ SORULAR YANITSIZ KALDI

Ak Parti'nin 19 yıllık iktidarı döneminde TBMM'nin denetim yetkisinin giderek daraltıldığını ve özellikle partisinin yönelttiği soru önergesinin cevapsız kaldığını söyleyen CHP'li Başevirgen, kamuoyu için kritik soru önergelerinin ise tek cümlelerle cevaplandırıldığını söyledi.

TÜVTÜRK hakkında yönelttiği soru önergesi hakkında bilgi veren CHP'li Başevirgen şöyle konuştu; “Önergeler artık birer cümle ile yanıtlanıyor. Sorulan soruların hiç birine yanıt verilmiyor. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na verdiğimiz önergede; TÜVTÜRK’ ün verdiği hizmetler karşılığında beyan ettiği kazanç yıllık olarak toplam kaç liradır? TÜVTÜRK’ün yapılan her muayeneden aldığı bedelin ne kadarlık kısmi devlet kasasına gelir olarak kaydedilmektedir?

Bahse konu kuruluş, 2005 yılından 2020 yılına kadar hazineye toplamda ne kadarlık gelir aktarımı yapmıştır? TÜVTÜRK, kredi kartı ile yapılan ödemelerde vatandaştan ayrıca hizmet bedeli tahsil etmektedir. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesi uyarınca kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon talep edilemez. Bu hükme aykırı davranan TÜVTÜRK için bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Yapılan 10 dakikalık işlem karşılığında araç başına alınan muayene ücreti sizce akla, vicdana ve vatandaşın gelir düzeyine uygun mudur? Araç muayene işinde tekel olan ve peşin para ile hizmet veren TÜVTÜRK’ ün neden vergi borcu vardır ve bu borç neden silinmiştir?” sorularını sorduk. Ancak Bakan hiç birine cevap verme zahmetinde bulunmadı. TÜVTÜRK vatandaşı soruyor. Bu soygundaki verileri bizden gizliyorlar.”