CHP’li başkan okuduğu şiir nedeniyle ifadeye çağrıldı

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı Kent Konseyi'nin logosunda kentin simgesi olarak kabul edilen Atatürk'ün Kocatepe'de çekildiği fotoğraf kaldırılarak yerine Paşa Cami'nin fotoğrafı yerleştirilmişti. Duruma tepki gösteren CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, düzenlediği basın toplantısında Atatürk düşmanlarına karşı okuduğu şiir yüzünden ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Müslüm EVCİ

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Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz’u başlattığı Afyonkarahisar’da AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi’nin logosunda kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk’ün Kocatepe’de çekildiği fotoğraf kaldırılarak yerine Paşa Cami’nin fotoğrafı yerleştirerek skandal bir karara imza atmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN AKP'Lİ BELEDİYE GERİ ADIM ATMIŞTI

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin Atatürk'ün silüetini Kent Konseyi'ni logosundan çıkartılmasına İYİ Parti ve CHP'nin tepki göstermesinin ardından AKP'li Belediye geri adım atmıştı.

“OKUDUĞUM ŞİİR YÜZÜNDEN İFADEYE ÇAĞRILDIM”

Kent Konseyi'nin logosundan Atatürk'ün siluetinin kaldırılmasına tepki göstermek için düzenledikleri basın toplantısında Mutlu Çelik'e ait olan ‘Bey Hey Dürzü' şiirinden okuduğu 4'lük yüzünden İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığını belirten CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, şunları söyledi:

* Afyonkarahisar Kent Konseyi başkanı Şemsettin Yasan, 3 ay önce Kent Konseyinin logosundan Atatürk siluetini kaldırmış, başka bir görsel koymuştu. CHP İl Başkanlığı olarak basın açıklaması yaptık ve bu değişikliğin doğru olmadığını söyledik.

* Daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi önüne “kınıyoruz” yazılı siyah çelenk bıraktık ve belediye başkanını, kent konsey başkanını görevden alması için göreve davet ettik. Belediye başkanı, gelen tepkileri dikkate almak yerine, kendisine’Kent Konsey Başkanını görevden almayacak mısınız?’ diye soru soran gazeteciye, ‘itler istedi diye atlar ölmez’ yakıştırması yaparak, Kent Konseyi Başkanını savunma gereği duymuş, kendince Atatürkçüleri ‘it' yerine koymuştur.

* Daha sonraki bir basın açıklamasında da tüm Atatürk düşmanlarına ithafen, Neyzen Tevfik'e ait olarak bilinen bir şiirin, dörtlüğünü okudum.

* Bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldım. Daha önce bir açıklama esnasında okunan bir şiirin sözlerinden dolayı Kent Konsey Başkanı hakkımızda şikâyetçi olmuş.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Verdikleri ifadenin ardından kendilerinin de Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan hakkında şikâyetçi olduklarını söyleyen Yalçın Görgöz, şunları kaydetti:

* Biz bugün il emniyet müdürlüğüne gittik ve ifademizi verdik. Yıllardan beri takma bir isim kullanarak köşe yazarlığı yapan, takma isimle sosyal medya hesapları kurup, başta Türkiye Cumhuriyetini kuran ve kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e, CHP'ye ve muhalefet partileri ve liderlerine karşı hakaret içeren açıklamalar yapan kişinin suçlamalarına karşı, savunmamızı yaptık, kendisinden şikâyetçi olduğumuzu bildirdik.

* Mücadelemiz, hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. Çünkü Bizler; mücadelesini Kuvayı Milliyeden, sözünü Uğur Mumculardan, azmini Nazım Hikmet'lerden, isyanını Pir Sultanlardan, gücünü Deniz Gezmiş'lerden, vicdanını Erdal Eren'lerden, Ali İsmail'lerden, Özgürlüğünü Bülent Ecevit'in güvercinlerinden ve iradesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten almış bir neslin evlatlarıyız.

Neyzen Tevfik'e ait sanılan ‘Be Hey Dürzü’ başlıklı şiir Emniyet Genel Müdürlüğü eski Asayiş Şube Müdürü Mutlu Çelik'e aittir.