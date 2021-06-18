CHP’li başkandan AKP’li başkana “6 yüzme havuzu nerede” pankartı

Esenler Belediyesi Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda, “Kaç yıldır yönetiyorsunuz bir tane spor salonunuz var mı?” diye soran CHP'li meclis üyelerine ‘6 tane spor salonumuz, 6 tane de yüzme havuzumuz var' açıklamasını yaparak ‘Esenler'de yüzmeye bekliyoruz' demişti.

Göksu'nun verdiği bilginin doğru olmadığını söyleyen CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, parti binasına astığı pankartta, “6 yüzme havuzu, 6 spor salonu nerede?” diye sordu. Ütebay, “Esenler Belediyesi'ne ait olimpik olmayan ve yapımı devam eden iki adet yüzme havuzu var. Yani Esenler'de oturanlar, belediyenin yapmış olduğu bir havuza henüz ayaklarını sokmuş değiller” dedi.