CHP’li belediye kaçak bankamatikleri mühürledi

Bolu Belediyesi, üçüncü kurumlar tarafından kullanılan, belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önünde ruhsata aykırı olarak faaliyet gösteren bankamatikleri mühürlemeye başladı. Zabıta ekipleri, iki bankanın önünde bulunan bankamatik mühürlenirken mühürleme işlemleri ile ilgili açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geri adım atmayacaklarını ve aynı işlemi baz istasyonları içinde yapacaklarını dile getirdi.

Özcan, vatandaşların geçici bir mağduriyet yaşayabileceğini vurgulayarak, “Biz vatandaşın cebine yüklenmeden belediyenin hak ettiği gelirleri almak için bu işlemleri yapıyoruz. Vatandaşımız bize tepki göstermesin. Vatandaşımız gösterecekse izin olarak o bankamatikleri inşa eden bankalara bu tepkiyi göstersin” dedi.

FATMA ŞAHİN DE DESTEK VERDİ

Bankaların hiç biriyle kurumsal bir sorunları olmadığını kaydeden Belediye Başkanı Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

– Banka müdürlerine söyledim. Bu konuda ciddiyim dedim. Bolu halkının parasını bırakmam dedim. Bu gelişmelerden sonra Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı Sayın Fatma Şahin aradı. Kendisine durumu izah ettim. Sayın Fatma Şahin dedi ki, bankaların birliği varsa belediyelerinde birliği var dedi. Bu konuda haklısın dedi. Bu konuda yüzde 100 haklıyız. Herhangi bir vatandaş evinin balkonunu camla kapattığı zaman ne oluyor. Tadilat başvurusu yapıyor. Bankalar niye yapmıyor? Bankalar muaf diye bir yazı yok.

– Dolayısıyla hem bizim belirlediğimiz alanlara bankamatiklerini taşıyacaklar. Hem başka bankalara kullandırıyorlarsa ya o kullanan bankalar ödeyecek yada kiralayan banka onlar adına ek ödeme yapacak. Bir de bankaların önündeki bankamatikler bir şekilde ruhsatlı hale gelecekler. Talebimiz bu. Yapmazlarsa biz faaliyetten men edeceğiz”

HALKIN PARASINI KİMSEYE YEDİRMEM

– Bu bankalardan niye hakkımızı almaya çalışıyoruz? Bolu halkı için. Bolu halkına su indirim parası olarak geri dönsün diye. Alt yapı üst yapı olarak geri dönsün diye. Gariban vatandaştan işgaliye alıyoruz. Niye bankalara işlem yapınca banka müdürleri tepki veriyor. Sen kafana göre bankamatik açıyorsun. Kafana göre ruhsata aykırı imalat yapıyorsun. Ondan sonrada belediye niye böyle işlem yapıyor. Kaldı ki durup dururken yapmadık. Bir senedir mazisi var. Bu bankamatikler yüzünden Allah korusun bir depremde o bina yıkılırsa onun sorumlusu belediye başkanı olarak benim.

BAZ İSTASYONLARI DA MÜHÜRLENECEK

– Bir cep telefonu firması faturan gecikti diye telefonu kesebiliyor. Ama belediyeye ödemesi gereken parayı ödemiyor. Bundan sonra onlardan da alacağız. Onları alarak sadece belediyeye 2-3 milyon TL ekstra gelir sağlıyoruz. Baz istasyonlarını kafalarının estiği yere koymuşlar.

– Onlarla ilgili iki tane mühürleme yaptık geçmişte. O iki mühürleme işlemi ile ilgili mahkeme bizi haklı gördü. Bu bankamatik işleminde de yargı yolu açık. Haksız bulurlarsa bizi boynum kıllan ince. Buyursunlar gitsinler. Mühürleme işlemine rağmen faaliyete devam ediyorlarsa mührü kaldırmış sayılırlar. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı söylemiştik kendilerine. Bunu yapmaya devem ediyorlarsa ben gereken işlemi yapmaktan çekinmem. Şu anda kullanmaya devam ediyorlarsa o onların sorunu ben gereğini yaparım.