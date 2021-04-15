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CHP’li Bülent Tezcan’ı ayağından vuran saldırganın cezası belli oldu

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı beş yıl önce ayağından vuran Alparslan Sargın hakkındaki karar belli oldu.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:18, 15/04/2021
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CHP’li Bülent Tezcan’ı ayağından vuran saldırganın cezası belli oldu

CHP'li Bülent Tezcan'ın 29 Ekim 2016 tarihinde bir restoranda silahlı saldırıya uğradığı davanın karar duruşması yapıldı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ve Tezcan'ın katılmadığı duruşmayı CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve partililer izledi.

Sanık Alparslan Sargın'a “Silahla hayati tehlike geçirtecek, kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit” suçundan 6 yıl 15 gün hapis ve 9 bin 750 lira para cezası verildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Celal Çelik, cezayı yetersiz bulduklarını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Aydın’da bir etkinliğe katılan Bülent Tezcan, akşam saatlerinde CHP Aydın İl Başkanlığı binasının üst katında bulunan restoranda partililerle yemek yedi. Bir başka masada oturan Alparslan Sargın, yerinden kalkarak Tezcan’ın masasına yönelmiş, silahını çekerek bir el ateş etmişti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Bülent Tezcan yaralanırken, restorandan koşarak uzaklaşan saldırgan Kuşadası'nda yakalanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:17,