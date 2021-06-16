CHP’li Çetin Arık: BİK’in gazetelerden aldığı komisyon oranı düşürülsün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) gazetelerden aldığı komisyon miktarının düşürülmesi için kanun teklifi hazırladı.

Kurumun yayınlanmasına aracılık ettiği ilan ve reklamlardan aldığı yüzde 15 payın yüzde 7'ye, diğer ilan ve reklamlardan alınan yüzde 10 payın yüzde 3'e düşürülmesi gerektiğini ifade eden Arık, “Basın İlan Kurumu'nun basın organlarının ilan ve reklamlarından aldığı payın düşürülmesi sağlanarak basının ekonomik olarak rahatlaması hedeflenmektedir” dedi.

“ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM”

Kurumun yayınlanmasına aracılık ettiği ilan ve reklamlardan aldığı yüzde 15 payın yüzde 7'ye, diğer ilan ve reklamlardan alınan yüzde 10 payın yüzde 3'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırlayan Arık, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

* Halkın haber alma özgürlüğü demokrasilerde vazgeçilmez bir unsurdur. Günümüzde her ne kadar gelişen teknoloji ve alışkanlıklar nedeniyle halkın haber kaynaklarına ulaşma tercihleri değişse de halkın haber alma özgürlüğü konusunda yazılı basın önemli bir görev üstlenmektedir. Elbette halkın haber alma özgürlüğü, halkın doğru haber alma özgürlüğünden ayrı düşünülemez. Doğru haber için de basının özgür ve tarafsız olması gerekmektedir.

* Günümüzde gerek siyasi baskılar gerekse de ekonomik zorluklar basının bir kamu görevi olan halkın doğru haber alma özgürlüğüne gölge düşürmektedir. Bu durum Türkiye demokrasisi açısından da endişe verici bir durumdur. Türkiye demokrasisi için endişe verici bu durumu bir nebze de olsa azaltmak için basının ekonomik gücünün artırılması gerekmektedir. Bu noktada Basın İlan Kurumu'nun basın organlarının ilan ve reklamlarından aldığı payın düşürülmesi sağlanarak basının ekonomik olarak rahatlaması hedeflenmektedir.