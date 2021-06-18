CHP’li Didim Belediye Başkanı’na saldırıda AKP’li milletvekili ayrıntısı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, geçtiğimiz gün beyzbol sopası ile darp edilen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a destek ziyaretinde bulundu. Hamzaçebi ziyaret sonrası partisinin ilçe binasında yaptığı açıklamada, olayların odağındaki İkiz Kuleler'in sahipleri ile AKP'li Metin Yavuz arasındaki ilişkiye dikkat çekti. İnşaat ve işletme ruhsatı olmayan otelin açılış törenine iktidar milletvekili Yavuz'un gitmesinin, kanunsuz yapının sahiplerine güç verdiğini söyledi.

İKTİDARIN GÜCÜYLE ÖRTBAS

Aralarındaki ilişkinin açıklıkla konuşulması gerektiğini söyleyen Hamzaçebi, “İnşaat ruhsatının ve işletme ruhsatının olmadığı bir otel burası. AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz böylesi kanunsuz bir otelin açılışına gidiyor. İktidarın gücünü arkasında hisseden bir kişi ve bir grup bu güçle, benim önümde kimse duramaz anlayışıyla harekete geçiyorlar. İktidar gücünün Milletvekili kanalıyla orada hissettirilmesi, o oteldeki kanunsuzlukların, o otelin yapımındaki usulsüzlüklerin, onun arkasındaki kirli ilişkilerin iktidar gücüyle örtbas edilmesi anlamındadır” dedi.

“KAÇAK OTELE NEDEN GİTTİNİZ?”

AKP'li Metin Yavuz'a “İşletme ruhsatı olmayan, kaçak olan bu otelin açılışına neden gittiniz? Hangi nedenle gittiniz? Hangi ilişkiler sizi o otelin açılışına götürdü” sorularını yönelten Hamzaçebi, bu sorulara yanıt alıncaya kadar her platformda gündeme getireceğini söyledi.

“ŞİRKET HİSSE DEVRİ YAPILMIŞ”

Geçtiğimiz yıl Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bir kararı gösteren Hamzaçebi, “Bu belgeye göre Metin Yavuz'un eşi Maya İnşaat Turizm Gıda Hayvancılık Limited Şirketindeki hisselerini 250 bin Türk Lirası bedelle otelin şirketine devrediyor. Bir milletvekilinin eşi şirketini, yasadışı yapılmış otelin sahibinin şirketine devrediyor. Onlar da kendilerini sağlama almak için hisselerini başka birilerine devretmişler ki ortaklığım burada görünmesin anlayışı gütmüşler. Sayın Metin Yavuz'un bu konuyla ilgili Didim ve Aydın'lıları ikna edici bir cevap vermesi gerekiyor.Aydın'lılar bunun hesabını kendilerine soracaktır” ifadelerini kullandı.

YAVUZ KAÇAK OTELİN SAHİBİNE TEŞEKKÜR ETMİŞ

İkiz Kuleler'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kaçak otelin açılışına AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile AKP'li il ve ilçe yöneticileriyle katılan Metin Yavuz'un, kaçak tesisin sahipleri sosyal medya hesabından teşekkür ettiği, saldırı sonrası oğlu ve kardeşi tutuklanan İkiz Kuleler’in sahibi Ahmet Orak ile fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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