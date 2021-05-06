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CHP’li Engin Altay: İstifa edenlerin partiyi acımasızca karalamaları yakışık almaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İnsanlar istifa ederler, kendilerine yeni siyasal yol çizmek için arayış için yaparlar. CHP'den istifa edenlerin partiyi anlamsızca ve acımasızca karalamaları, yakışık almaz" dedi.

Güncellenme: 17:25, 06/05/2021
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CHP’li Engin Altay: İstifa edenlerin partiyi acımasızca karalamaları yakışık almaz

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

“YÜRÜMÜYOR SAYIN BAKAN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerli aşıyla ilgili açıklamalarını hatırlatan CHP’li Altay, şöyle konuştu:

* Sağlık bakanımız, ‘Üçüncü dozu yerli aşı ile yapabileceğiz’ dedi. Çok güzel, kulağa hoş gelen bir haber gibi gelebilir. Tıp adamı Fahrettin Koca’ya öğretmen Engin Altay olarak soruyorum.

* İki doz Biontech aşısı olmuş bir kişiye üçüncü doz yerli aşı yaparsak olumsuzluk yaşanmayacağı ile ilgili bir bilimsel veri var mıdır?

* Sağlık Bakanı, ‘Nisan sonunda 100 milyon doz aşı elimizde olacak’ dedi. Mayıs ortasına geliyoruz, 100 milyon doz aşı hiç olmadı.

* ‘Aşı programı muazzam şekilde yürüyor’ dedi. Yürümüyor sayın bakan, bütün iddialarınız aksine. Topu topu 9 milyon kişi, iki doz aşı oldu.

“İSTİFAYA MAZERET ÜRETMEYE GEREK YOK”

Engin Altay, CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in istifası ve parti hakkındaki iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

* İnsanlar istifa ederler, kendilerine yeni siyasal yol çizmek için arayış için yaparlar. Tavsiyem şudur; partiden istifa ederken, yıllarca içinde bulundukları partileri karalamak, onların yeni siyasi yaşamına katkı sağlamaz.

* İstifa için kimsenin mazeret üretmesine gerek yok. Herkesin eleştirileceği meşru zeminler vardır. CHP’den istifa edenlerin partiyi anlamsızca ve acımasızca karalamaları, yakışık almaz.

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