CHP’li Erbay: AKP barajları satmaya başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dalaman Çayı üzerinde kurulu Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “AKP'nin geldiği nokta ülkenin enerji kaynaklarını ve barajlarını satmaktır. Ülke ekonomik olarak o kadar zor duruma düşmüş ki AKP, son olarak Akköprü Barajı'nı satarak ekonomik olarak günü kurtarmaya çalışmaktadır” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Akköprü Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

BÖLGE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Akköprü Barajı'nın Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesi için önemine değinen CHP'li Erbay, bu özelleştirme kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. CHP'li Erbay şunları söyledi:

– Akköprü Barajı Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgelerini besleyen en önemli su kaynaklarında birisidir. Bu baraj bölgedeki tarımsal sulama için çok önemlidir. Akköprü Barajı 142 bin hektar tarım alanının sulanmasını sağlamaktadır. Binlerce insan tarımsal üretimle hayatını kazanmaktadır. Özelleştirmenin bedeli halkın sırtına yüklenecek. Daha önce eğitim ve sağlıkta yapılan özelleştirmeler şimdi enerjide yapılıyor. Daha önce elektrik dağıtımı özelleştirilirken defalarca uyarmıştık.

– Maalesef bu uyarılarımız yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Özelleştirme sonucunda elektrik dağıtım ücretleri fahiş oranda arttırıldı. Şimdi de en temel ihtiyaçlardan biri olan enerjide bunu yapıyorsunuz. Yine bu barajın özelleştirilmesiyle elektrik fiyatları da artacak. Bu özelleştirmenin maliyeti vatandaşın sırtına zam olarak yüklenecek. Ayrıca tarlasını sulamak için elektrik kullanan çiftçimize de yük olarak binecek.

BÜYÜK EMEKLERLE VE MİLLETİN PARASIYLA KURULDU

– 2012 yılında da hizmete açıldı. Bu baraj için milletin cebinden o zamanın parası ile yaklaşık 4 katrilyon çıktı. Türkiye'nin 6'ncı büyük barajı olan Akköprü Barajı yaklaşık 115 megavat elektrik üretiyor. Yıllardır büyük emek ve çaba gösterilerek inşa edilen Cumhuriyetin birçok kazanımı AKP eli ile özelleştiriliyor. Ülkemizde ne kadar stratejik kurum varsa satıldı.

– Şimdi de sıra baraj ve enerji santrallerine geldi. Doğa dostu hidroelektrik santralleri çok büyük öneme sahiptir. Ancak AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemiz her geçen gün daha büyük krizlere sürüklenmektedir. Bu krizlerden çıkmanın yolu miras yedi bir şekilde bu ülkenin varlıklarını satmak değildir.