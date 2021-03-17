CHP’li isimlerden Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Böylece HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 55'e indi.

CHP'li isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla karara tepki gösterdi. O paylaşımlar şöyle:

“BERBEROĞLU KARARINDA YAPILAN HATA KASTEN TEKRARLANMAKTADIR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

* HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır.

“BİZ BU OYUNU DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

* HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Biz bu oyunu daha önce de gördük.

“BU HALK, GÜNÜ GELDİĞİNDE SİZİ TARTACAK”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu:

* AKP iktidarında sıradan bir gün: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuksuz bir şekilde cezalandırıldı. Anayasaya aykırı bir şekilde Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Haksız tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri mahkemede suçsuzluklarını anlatıyorlar. Bu halk, günü geldiğinde sizi tartacak!

“ELBET BİR GÜN DEMOKRASİNİN BAYRAMI GELİR”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu:

* Milletin Vekilini haksız ve hukuksuz olarak düşürenler bir gün yaptıklarından çok utanacaklar… Bugün yaşadığımız distopyanın yas günlerinden biridir… Elbet bir gün barışın ve kardeşliğin düğününü yaparız… Elbet bir gün demokrasinin bayramı gelir…

“DÜŞÜRÜLEN HALKIN İRADESİDİR”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı:

* TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı bile isteye tekrarlıyor! Düşürülen Gergerlioğlu’nun milletvekilliği değil, halkın iradesidir!

“DERS ALINMAMIŞ YAZIK”

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem:

* Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'de okunan karar hukuksuzdur. AYM tarafından esastan “yeniden yargılama” kararı verileceği çok açık bir gerçektir. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hadisesinde, TBMM'nin düşürüldüğü durumdan ders alınmamış. Yazık!

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