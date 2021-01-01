CHP’li Kılıç’tan Erdoğan’ın ‘vitrin mankeni’ ifadelerine yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ayasofya Cami çıkışında CHP’ye Fikri Sağlar’ın açıklamaları üzerinden yüklenirken “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz, başörtülü birkaç kişiyi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler” dedi.

“CHP İKTİDARINDA TOPLUMSAL BARIŞ SAĞLANACAK, SÖZ”

Erdoğan'ın ‘vitrin mankeni' ifadesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. O tepkilerden birini ise sözlerin hedefinde yer alan CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, şu açıklamada bulundu:

* Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum.

* Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum; ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!

KILIÇ, KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞLAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARINA DESTEK VERMİŞTİ

Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fikri Sağlar'ın türbanla ilgili açıklamalarına sert tepki göstererek “Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum. Çağın neresindeyiz biz? Kişi baş örtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir” açıklamasına da sosyal medyadan destek vermişti.

“Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında kadınların veya erkeklerin kılık kıyafeti üzerinden siyaset yapması kabul edilemez” diyen Kılıç, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkça defalarca ifade ettiği üzere biz 83 milyon vatandaşımızla bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşamak istiyoruz.

* Etnik kimlik, yaşam tarzı, cinsiyet veya inanç üzerinden siyaset yapılmasının ve toplumun kategorize edilmesinin tam karşısındayız.

* Ülkemizdeki temel sorunlardan biri yargının vesayet altında olmasıdır! Sarayın dediğini yaparak anayasa karşı gelen ve hukukun üstünlüğünü hiçe yargı mensuplarıdır.

“CHP, KADINLARIN KATEGORİZE EDİLMEDEN VAR OLMASININ TEMİNATIDIR”

Kılıç, açıklamasının devamında şöyle demişti:

* İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yargı vesayetine son verilecek, hakimler ve savcılar dayı ya da iktidar torpiliyle değil liyakatleriyle görev yapacaklar.

* Cumhuriyet Halk Partisi sadece yargı alanında değil kadınların her alanda hiçbir şekilde kategorize edilmeden var olmasının teminatıdır.

* Genel Başkanımızın da söylediği gibi ‘Kişi başörtüsü takar takmaz; bu onun tercihidir. Benim görevim, onun tercihine saygı duymaktır. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir; benim başımın üstünde yeri vardır’.

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