CHP’li Özel’den AKP’li Elitaş’a yanıt: Pekcan’ı temize çekeyim derken…

AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendi firmasından bakanlığa yüksek fiyata dezenfektan satmasıyla gündeme gelen Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan'ı savunan ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi.

“BU PİSLİĞE KENDİSİ DE BULAŞMIŞTIR”

Partisinin Manisa il başkanlığında açıklamada bulunan CHP’li Özel,sert sözlerle eleştirdiği Eliştaş'a şunlara söyledi:

* AKP Grup Başkanvekili kameraların karşısına geçmiş Ruhsar Pekcan'ı dezenfekte etme, aklama ve paklama telaşına düşmüş. Öyle bir cümle söylüyor ki, ‘O günkü şartları düşünün dezenfektan sıkıntısı çekildiği bir dönem' diyor.

* Yalanın bu kadar büyüğü olur mu?. Bu ülkede bir çok şeyin sıkıntısı çekildi de dezenfektan sıkıntısı ne zaman çekildi? Ne zaman dezenfektanlar yoka girdi veya karaborsaya düştü?

* Ruhsar Pekcan'ın firması kendi bakanlığına 35 Lira'ya dezenfektan satıyor. Aynı firma ihaleye giriyor ve o günlerde TGS'ye ihaleyle 14,35 liraya satıyor. Yani 14,35 lira'ya aynı dezenfektanı alan bir kurum varken, bakanlığa 35 Liraya satıyor.

* Başka bir kanıt, Nanoksia 21 Aralık tarihinde aracı firmaya 100 TL'ye dezenfektan satmış. Aracı firma bunu 8 Ocak 2021 tarihinde yani aldıktan 15 gün sonra 150 liradan satmış. Ama Ruhsar Pekcan'ın firması 18 Kasım 2020'de dezenfektanın kendi bakanlığına 175 lira fiyattan satmış.

* Elimizdeki belge şunu gösteriyor. Ruhsar Pekcan 100 liraya aracıya, aracı ise 150 liraya piyasaya satarken, kendi bakanlığına doğrudan 175 liraya dezenfektan satmış. Şimdi sayın Elitaş, siz neyin yokluğundan neyin o dönemin fiyatlarından bahsediyorsunuz.

* Ruhsar Pekcan kendi aracı firmasına, kendi bayisine verdiği fiyattan verse bakanlık 100 liraya alacakken, doğrudan fatura keserek 175 liradan dezenfektan satın almış. Bu şartlar altında bu işe bulaşan Pekcan'ı temize çekemez ama kendi de kirlenir. Elitaş Ruhsar Pekcan'ı temize çekeyim derken bu pisliğe kendisi de bulaşmıştır.”

İKİ BÜYÜK ORGANİZASYONUN İPTALİ…

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında ayrıca, dünyanın en önemli organizasyonlarında olan Formula 1 ve Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de yapılmasının iptal edilmesiyle ilgili de değerlendirmede bulundu. İki büyük organizasyonun iptal edilmesiyle ilgili olarak iktidarı eleştiren CHP'li Özel şu ifadelere yer verdi:

* Şampiyonlar Ligin finali ve Formula 1'in Türkiye ayağı iptal edildi. Bu sene Türkiye'de yapılmayacak. Bunun sebebi Türkiye'de halen çok yüksek olan vaka, ölüm sayıları ve Türkiye'nin pandemi yönetimi ile aşılamadaki başarısızlığı.

* Tam'da turizm sezonu açılsın, turistler Türkiye'ye gelsin diye ve ekonomi turizm sayesinde kurtulsun diye beklenen bir dönemde bu iki dev organizasyon Türkiye'de yapılamayacak.

* Bu iki organizasyon en önemli özelliği referans organizasyonları olması. Bütün dünya canlı yayınlarda bu iki büyük organizasyonu izleyecekti. Şimdi bu organizasyonlar yayınlanırken Türkiye'deki yüksek vakalardan dolayı bu organizasyonların Türkiye dışında başka bir yere alındığı ya da iptal edildiği anlatılacak.

* Böyle olunca da turistler bu referans organizasyonlardaki durumu görünce Türkiye'ye gelmekten imtina edecek çekinecek. Zaten daha kötümser bir senaryo bu organizasyonları iptal edenlerin kendi vatandaşlarına ‘Bu yaz Türkiye'ye seyahat etmeyin. Tatilinizi orada geçirmeyin' uyarısını yapması.

* Bu durumda Türkiye'yi büyük bir felaket bekliyor olabilir. Şimdi bundan öğreneceğimiz bir şey var. Demek ki neymiş, siyaseten avantaj sağlayacağız diye siz kongrelerinizi yaparsanız Formula 1'i yapamıyormuşsunuz.

* Eğer siz kongrelerinizi yaparsanız şampiyonlar ligi finalini size oynatmıyorlarmış. Çünkü siz herkesin sağlığını hiçe sayıp, 8 binlerdeki vaka sayılarını 65 bine kadar çıkaracak sorumsuz kongrelerinizi yaparsanız ve ölüm sayıları 50'lerden 400'lere tırmanırsa dünya size güvenmez. Kimse sağlığını size emanet etmez.

* Bunun sorumluları hem her akşam aldığımız yüzlerce ölüm haberinden, hem kapanmada eziyet çeken esnafın durumundan, hem de Türkiye'nin yitirilip giden itibarından ve alarm çanları çalan turizm sezonundan sorumludur.

“DEVLETİN YAPTIKLARI ÜCRETSİZ, BEŞLİ ÇETELERİNKİ PARALI”

CHP'li Özel açıklamasında ayrıca, Ramazan Bayramı'nda köprü, otoyol ve tünellerin ücretsiz olmasıyla ilgili olarak değerlendirmede buldu. Ücretsiz olanların devletin yaptırdıkları olduğunu, ancak AKP iktidarının yaptırdıklarını ücretsiz olmadığını ifade eden Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

* Bayramda köprü, tünel, yol geçiş ücretleri ücretsiz. Ama hangileri devletinkiler yani bizimkiler. Beşli çeteninkiler paralı. Hatta kısıtlama var. Seyahat yasağı var. Bu yollardan ve köprülerden kimse geçmeyecek, ama geçmiş gibi devletimizde geçmeyenin parasını ödeyecek.

Geçen o yüksek paraları cebinden ödeyecek, geçmeyenin yerine de devletimiz ödeyecek. Peki hangi köprüler ve yollar bedava, hangileri parayla. Demirel, Özal, Ecevit'in yaptırdıkları bedava, Tayyip Erdoğan'ın yaptırdıkları parayla.

Yani çok övündükleri yollar ile köprülerin aslında bizim olmadığı, bayramda bir jest olsun diye vatandaşa bedava bile geçiş olanağını tanıyamadığımızın itirafıdır. Yazıklar olsun.

* Ama bu düzen değişecek. Yapılacak ilk seçimden sonra bu pahalı otoyolların, köprülerin ve tünellerin tamamı devletleştirilecek, kamulaştırılacak. Bunların hepsi her bayram bedava, ücretleri de eski otoyollar gibi cüzi fiyata olacak.