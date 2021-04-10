CHP’li Özgür Özel’den AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’ya ‘laiklik’ yanıtı

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı dün, sosyal medya hesabından “Laiklik İhdası” notuyla yaptığı paylaşımda “Laiklik anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez. Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL YANIT VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, laiklik ilkesini hedef alan AKP’li Çamlı’ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paylaşımında Çamlı’yı kınayan Özel, “Laiklik ilkesinin Anayasaya girişine öncülük eden 1928 tarihli Anayasa değişikliğinin yıldönümünde; bir milletvekilinin laikliği tartışmaya açma cüretini kınıyor, laiklik ilkesine, Cumhuriyet devrimlerine ve çağdaşlaşma ülküsüne bağlı kalacağımızın altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

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