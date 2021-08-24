CHP’li Özgür Özel’den seçimlerle ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Hacılar Belde binasının açılışına katıldı. Özel, CHP Genel Bakanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifaklarının üzerine titrediğini belirterek, şöyle konuştu:

* Kimse endişe etmesin. Ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz.

* Türkiye’yi yeniden demokrasiyle, barışla, kardeşlikle, varlıkla, Atatürk’ün gösterdiği gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştırmakla hepimiz mükellefiz.

* O güne kadar hep beraber, omuz omuza, yürek yüreğe çalışmak, gayret göstermek hepimizin sorumluluğunda. Bugün ana muhalefet partisi olarak yapıcı siyaset yapıyoruz. Gördüğümüz yanlışları söylüyoruz.

“ZAVALLI GÖÇMENE KARŞI DEĞİLİZ”

Türkiye’de göçmen, Suriyeliler ve Afgan mülteciler meselesinin olduğunu aktaran Özel, şunları söyledi:

* CHP olarak kesinlikle zavallı göçmene karşı değiliz. Biz, göçmen yaratan politikalara ve politikacılara karşıyız. Bu politikaların ve politikacıların hatalarını söylemek ve doğru yolu göstermek de CHP’nin boynunun borcudur.

* Biz iktidara geldiğimizde ilk iş, Esad’la oturup barışı sağlayıp, dönüp Avrupa’ya, ‘Bu insanlar Türkiye’de yıllardır durdu, BM’nin ve AB’nin sorumluluğu var, bu insanlar Suriye’ye gidecek, gittiği yerdeki şartları hep birlikte sağlayacaksınız’ deyip, Suriyelileri memleketlerine davul zurna çala çala hepsini teker teker göndereceğiz.

* Kimseyi dipçikle, iterek kakarak veya zorlayarak değil, Atatürk’ten kalan akıllı dış politikayla en kısa zamanda ülkelerine yollayacağız. DHA