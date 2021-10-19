CHP’li Özkan: Camiyi yıkanlar yerine yapılan rezidansta yerinizi aldınız mı?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan “Camiyi yıkanlar yerine yapılan rezidansta yerinizi aldınız mı? AKP'li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı. Sürgün edilen camiyi Numan Kurtulmuş açtı” dedi.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, “Camiyi yıkanlar yerine yapılan rezidansta yerinizi aldınız mı? AKP’li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı. Sürgün edilen camiyi Numan Kurtulmuş açtı” notuyla bir video paylaştı.

“YAŞAYANLARIN HAKKINA YAPILAN TECAVÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Tuncay Özkan, videoda şunları söyledi:

* İstanbul Gaziosmanpaşa'daki çifte minareli caminin yıkılarak ranta teslim edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. İlk başvuru İmar Komisyonu'na 2014 yılında yapılmıştı. O zaman belediye başkanı, AK Parti'nin yetkilileri ‘Böyle bir şey yok, cami yıkılmayacak' demişlerdi.

* Şimdi caminin eski haline bakın. Şimdi camiyi sürgüne göndererek, caminin yerini değiştirerek kul hakkına, Gaziosmanpaşa’da yaşayanların hakkına yapılan tecavüzü göstermek istiyorum size. Bakın bu rant merkezli, bu çok katlı yapı camiyi nasıl yerinden etti.

* Çifte minareli camiyi yıktılar, ‘yıkmayacağız’ diyorlardı. Kul hakkı yediler, imar rantından yararlanarak rezidansı diktiler. Camiyi nereye gönderdiler? Rezidansın arkasına, benzinliğin yanına.

“CAMİ KUL HAKKINA, RANTA KURBAN GİTMİŞTİR”

* Peki camiye nasıl gidiyorsunuz? Rezidansın altından geçiyorsunuz. Şimdi size bunu da göstermek istiyorum. Sürgün edilen, yıkılan bir camidir Çifte Minareli Gaziosmanpaşa Camisi. Bu cami kul hakkına, ranta kurban gitmiştir.

* Numan Bey, sizin vicdanınız var, sizin aklınız var. Bu planlara baksanıza, orayı kirleten, cami kavramımızı kirleten, orayı kul hakkına açan, orayı ranta açanları eleştirin, bunu eleştirenleri değil.

* CHP, caminin yıkılmasına karşı çıktı. Mecliste ve imar komisyonunda ‘hayır’ oyu verdi. Siz ne yaptınız? Siz yıkmayacağız dediğiniz camiyi yıktınız, şimdi yeni yapılan caminin açılışını yaptınız. Oraya nereden geçtiniz, rezidansın altından mı? O rezidansta sizin de yeriniz var mı?

“HARAMA BULAŞMADAN CAMİ YAPMAYI DA BİLİRİZ”

* Ey Gaziosmanpaşa Çifte Minareli Camisi'ni yok edenler, o rezidansta yerinizi aldınız mı? Biz o caminin bıraktığı sıcak hatırayı yüreğimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Allah rızası için o camide dua etmeye geliriz, biz kul hakkı yemeden, harama bulaşmadan cami yapmayı da biliriz.

* Size tavsiyem o sürgüne gönderilen caminin hakkını, hukukunu öbür dünyada nasıl ödeyeceğinizi şimdiden kara kara düşünmeye başlayın. Sayın belediye başkanı, beni davet etmişsiniz, teşekkür ederim.

* İnanın bu çalıştay olmasaydı mutlaka orada olup, bunları sizin yüzünüze söylemeyi çok isterdim, bunları orada anlatmayı çok isterdim. Ama şimdi teknoloji var, bu olanaklarımızla size gerçekleri, hakikatleri söylemeye devam edeceğiz.

* Unutmayın, hayat sadece bu dünyadan ibaret değil, öbür dünyada bunların hesabını vermek var, Allah yardımcınız olsun.