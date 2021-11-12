CHP’li Özkoç doların 10 TL olmasının nedenlerini 4 maddeyle özetledi: Baş sorumlusu Erdoğan’dır

Demokrasi Arenası programında doların 10 TL olmasını 4 maddeyle özetleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu tablonun baş sorumlusu cumhurbaşkanlığı ucube sisteminin yaratıcısı ve yaklaşık 19 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Aytun Çıray ise, "Bu iktidar son kullanma tarihini doldurmuştur. Bir an önce Türk milleti erken seçim talep ediyor" ifadesini kullandı.

Mert ÖZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nın konukları CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray oldu.

Doların 10 lirayı geçmesini yorumlayan Engin Özkoç, “Bu tablonun baş sorumlusu cumhurbaşkanlığı ucube sisteminin yaratıcısı ve yaklaşık 19 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Recep Tayyip Erdoğan'dır. Baş sorumludur” dedi.

“AKP İKTİDARININ BİR GÜVENİRLİLİĞİ KALMAMIŞTIR”

Madde madde doların 10 TL olmasının nedenlerini anlatan Özkoç, şöyle konuştu:

*Bir diğer nedeni de adalet duygusunun Türkiye'de yok edilmiş olmasıdır. İş insanları adalet duygusuna bakarlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne Türkiye'de ne de dünyada, artık ne de AKP iktidarının bir güvenirliliği kalmamıştır. O yüzden iş insanları bir ülkeye güvenmiyor, o ülkede mahkemeler doğru çalışmıyorsa, bir kişinin iki dudağı arasına yargıçlar bakıyorlarsa, dürüst karar alan yargıçlar görevden alınıp onun yerine sarayın söylediklerini yerine getiren yargıçlar göreve getiriliyorsa o ülkede artık adalet duygusu yoktur, o ülkede artık yatırımcılar yatırım yapmazlar.

*Üçüncü nedeni üretimle ilgilidir. Üretime değil, ithalata dayalı bir ekonomi sürdürmekte ısrar eden birisi vardır. ‘Faiz neden, enflasyon sonuç' diye bir Tayyip teorisi var. Bu Tayyip teorisinin dünyada bir karşılığı yok. Bu ısrar neticesinde Türkiye gittikçe ligden geriye düşüyor. Biz ekonomide ilk 10 arasında olacağız deniyordu. Şimdi 19'dan 21'sıraya geriledik. Kenya bile bizim üstümüzde.

*Dördüncü nedeni Merkez Bankası'nın artık güvenirliliği yok. Merkez Bankası artık bağımsız bir Merkez Bankası değil. Bir yıl içerisinde 3 kez başkan değiştirmiş Merkez Bankası, ekonomik verilere göre değil Tayyip'in talimatlarına göre hareket eden bir banka haline dönüştürülmüş.

“DERHAL SEÇİME İHTİYAÇ VAR”

Tüm bunların dolar kurunu bu noktalara çektiğini ifade eden Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

* Gelinen nokta sadece dolarla ilgili değil. Türkiye'nin itibarı artık bu ekonomik sistemde dünyada tartışılır konuma gelmiş. Bizi en çok üzen nedenlerden birisi o. Halkımız artık yoksulluk sınırının çok altına çekilmiş durumda. Yaşamak artık Türkiye'de bir sorun. Bütün bunların nedeni Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldan beri uyguladığı ekonomik modeldir.

* Bundan dolayı bir karar almak gerekiyor. Bu ekonomik sistemi başta tutan kişi ya gidecek, ya gidecek, ya gidecek. Ampül ya söndürülecek, yeni bir sağlam, pırıl pırıl yanan bir ampül aydınlatacak Türkiye'yi. Türkiye tekrar itibarlı bir ülke haline getirilecek. Bunun için erken seçim değil, derhal seçime ihtiyaç var. Millet bir an önce kararını vermeli.

“ŞEHİR HASTANELERİNİN 4 YILLIK KİRA BEDELİ 54 MİLYAR LİRA”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iktidarın ekonomi politikalarını şöyle eleştirdi:

* Bütün cehalet ve kötü yönetimin dışında bir de muazzam bir israf ve yolsuzluk ekonomisi var. 4 yıl içerisinde dünyanın vazgeçtiği bir model olan şehir hastaneleri modeline 4 yıl içerisinde ödedikleri kira bedeli 54 milyar lira. 4 yıl içerisinde ödedikleri bu 54 milyar lira ile Türkiye 13 şehir hastanesi yaptı. Eğer Türkiye, kompakt, semtlere dağılan, ulaşılabilir, yönetilebilir hastaneler yapsaydı 57 devlet hastanesi yapabilecekti modern. İnsanlar rahatlıkla ulaşabilecek ve Türkiye'nin her yerine yapılabilecekti.

* Türkiye'nin Türk Telekom hadisesi vardır ki milyarlarca doları peşkeş çekilmiş. Hariri borçlarını ödemediği gibi Türk Telekom'un içini boşaltmış. Hem 7 milyar dolar pay almış. Hem 2 milyar dolar da mal varlığını yok etmiş. Yetmemiş gibi bu hükümetin yardımıyla 4,5 milyar dolar Türkiye'deki bankalardan kredi almış ve çekmiş gitmiş. Biz yetimin hakkını, milletin parasını arıyoruz. Bu milletin parasını yutan gırtlaklardan geri almasını bileceğiz. Bunları hesabı sorulacak.

* Bütün bu yanlışlar milleti şuraya getirdi; son bir yılda tavuk etine zam yüzde 68. Milletin enflasyonu çok farklı. Mercimek'te zam yüzde 52. Ayıptır, Türkiye mercimek ve kuru fasulye ithal eden ülke haline gelmiş. Yumurtada zam yüzde 47, zeytinyağında yüzde 35, bulgurda yüzde 30, dana etinde yüzde 27.

“ŞİMDİ DE DOLARDAN SIFIRLARI ATIVERSİNLER…”

Doların 10 TL olmasını yorumlayan Çıray, “Bunlar Türk parasından sıfırları atmıştı, şimdi de dolardan atıversinler, bir dolar bir lira olmuş olur. Bunu da yapıversinler yani, ne olacak…” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET ONLARI YUHLAYARAK GÖNDERMEDEN ERKEN SEÇİM İLAN ETSİNLER”

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda partisinin reddedilen önergelerine değinen Çıray, konuşmasına şöyle devam etti:

* Benim vatandaşım bebek bezi alamaz hale gelmiş. O nedenle biz önergede bulunduk. ‘Bebek bezi alımı için 10 milyar lira bütçeye koyalım' diye. Cumhur İttifakı ‘hayır' oyu verdi. Kadın istihdamına destek olmak için 10 milyar liralık önerge verdik ‘hayır' oyu verdiler. Doğal gaz parasını ödeyemeyenler için 5 milyar lira bütçeye koyalım dedik ‘hayır' dediler.

* Şehit yakınları ve gazilerimiz için 5,5 milyar lira bütçeye koyalım dedik ‘hayır' dediler. Vatandaşın lehine ne varsa ‘hayır' diyorlar. Bu iktidar halktan kopmuştur. Bu iktidar son kullanma tarihini doldurmuştur. Bir an önce Türk milleti erken seçim talep ediyor. Bu iktidar kendisini de seviyorsa, kendi çıkarlarını düşünüyorsa, bu millet onları yuhlayarak göndermeden bir an önce erken seçim ilan etsinler.

“MECLİSTE ONCA ŞEY VARKEN TÜRKKAN’IN KELLESİNİ İSTİYORLAR”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise, İYİ Parti grup başkanvekilliğinden Lütfü Türkkan’ın istifasıyla sonuçlanan Bingöl’deki küfürlü olayla ilgili şöyle konuştu:

* Şehitlik ve şüheda milli bir kavramdır ve partiler üstüdür. Hayatını vermiş insanların yakınlarının siyasi aparat gibi kullanılmasına ilk şehit ailelerinin karşı çıkması lazım. ‘Şehitlik dönemsel bir iş değildir. İktidar işi değildir. Parti işi değildir. Ne yapıyorsunuz siz' demesi lazım. Böylesine kıymetli emanetlerin bu işlere karıştırılmaması lazım.

* Lütfü Türkkan yapmaması gereken, hiç yakıştıramadığımız bir şey yaptı ama niye Lütfü Türkkan'ın kellesini isteyip duruyorlar? Ayıp değil mi, bir suçu varsa davasını açar. Mecliste katil zanlısı var. 2 kadını öldürmekten 2 milletvekili üzerinde şüphe var, bunlara bir şey olmayacak.

* 10 bin dolar rüşvet alana bir şey olmayacak, bir sürü yolsuzlukta bulunana bir şey olmayacak da Lütfü Türkkan'ın kellesini isteyecekler. Meral Akşener büyük liderlik gösterdi, gereğini yaptı. Kendi kararıyla yaptı. Erdoğan'ın baskısıyla bir şey yapacak değil. Tek tek bize suikast yapmaya çalışıyorlar. Bunun için troll ordusu kurmuşlar.

İlginizi Çekebilir 1 dolar 10 TL oldu

İlginizi Çekebilir Babacan'dan dolar tepkisi: Bu iktidar milletin parasını da itibarını da pul etti