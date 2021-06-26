CHP’li Öztrak, Adana’da park ve kreş açılışına katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, ilk olarak Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi Parkı’nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Burada vatandaşlara seslenen Faik Öztrak, “Bizim belediyelerimiz, yeşile yeşil katmaya çalışıyor. Bizim belediyelerimiz böyle güzel parklar yapıyor. Burada bir parkın temel atma törenindeyiz, buradan çıkıp millete dokunan bir kreşin temel atma törenine gideceğiz. Ben buradan Zeydan başkanımıza, böyle güzel bir yatırıma imza attığı için teşekkür ediyorum. Bu park yatırımının Adana’ya bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, “Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 7 bin metrekare park yapıyoruz. Bir yürüme yolu yapıyoruz. Osmangazi Mahallesinde 45 bin metrekare alanda Sarıçam’ın en güzel parklarından birini yapacağız. Merkez Park hariç ondan sonra Adana’nın en güzel parkı Sarıçam’da olacak. Sarıçam yeni bir yerleşim bölgesi, trafikte ne kadar sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Buruk Mahallesindeki yol 13 yıldır yapılmıyordu ama bu kardeşiniz yaptı. Şimdi İlim Yolu diyorlar. Başladılar, yüzde 10 bitti ama onu da biz bitireceğiz. 2 gündür Tufanbeyli’deydik. Biz kimseyi ayırmayız. Vatandaşın olduğu yerde vatandaşın ne ihtiyacı varsa biz oradayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Karalar ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, birlikte yapılacak olan kreşin temelini attı. Düzenlenen programın ardından merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yapılan Portakal Çiçeği Parkının açılışı da gerçekleştirildi. Açılışta halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan da konser verdi. DHA