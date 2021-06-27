CHP’li Öztrak: Talan İstanbul’a bir kuruş para ödemeyeceğiz

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıçam ilçesinde gerçekleştirdiği park ve kreş temel atma törenine Başkan Zeydan Karalar, Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Yüksel Özkan ve İlhami Özcan Aygün'le birlikte katılan Öztrak, “İktidara geldiğimizde ‘Talan İstanbul' projesine para yatıranların hiç birine bir kuruş para ödemeyeceğiz” dedi.

“İstanbul'da güya Talan İstanbul köprüsünün temelini attılar” diye konuşan Öztrak, “Biz Talan İstanbul'a CHP iktidarında bir kuruş ödemeyeceğimizi söyledik. AK Parti Genel Başkanı “Tahkimde söke söke alırlar” diyor. Bize tahkim sökmez. Tahkimde davaları kazanırız. Velev ki kazanamadık. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden parayı söke söke alırız” diye konuştu. Millet ittifakının diğer ortaklarının da açıkça ifade ettiğini kaydeden Öztrak, şunları söyledi:

ULUSLARARASI TAHKİM NEDİR BİLMİYOR

– Biz iktidara geldiğimizde bu Talan İstanbul Projesine para yatıranların hiç birine bir kuruş para ödemeyeceğiz. Beyefendi çıkmış demiş ki; CHP Uluslararası Tahkim nedir bilmiyor. Bu parayı sizden söke söke alırlar. Eyvallah. Önce grup başkanvekili kabul etti, şimdi de kendisi kabul ediyor ki; artık Millet İttifakı, CHP iktidara geliyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı kimin Cumhurbaşkanıdır Allah aşkına. Bu parayı bizden söke söke alırlarmış.

DAVALARIN HEPSİNİ KAZANIRIZ

– Nerede kaldı millilik, nerede kaldı yerlilik. Nerede bu tahkim biliyor musunuz? Londra'da, Türk mahkemelerinde değil. Kim alacak? Dolarla, Euro ile garanti verdiğiniz havuz müteahhitleri gidecekler tahkime, parayı söke söke alacaklarmış. Sayın Erdoğan hiç merak etmesin. CHP yıllarca devletin içinde, bu devleti yönetmiş, devleti bilen, tahkim nedir bilen insanlarız. Bize tahkim nedir sökmez. Davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız.