CHP’li Öztrak’tan çarpıcı Merkez Bankası iddiası

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası tarafından hazırlanan Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu'nun aslının IMF gönderildiğini, eksik bilgiler içeren bir kopyasının ise vatandaşa sunulduğunu iddia etti.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

– Merkez Bankası Başkanı, bizim ziyaretimizden sonra çıkmış döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağını konuşmuş. “SWAP'ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar; yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok” demiş.

ÇAKMASINA MİLLETE PAZARLIYOR

– Madem dünyada böyle bir tanımlama yok neden bu tabloyu Uluslararası Para Fonu’na raporluyorsunuz? Tablonun ismi ne? Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu. Anlaşılan beyler rezerv tablosunun aslını IMF'ye gönderiyor. Çakmasını millete pazarlıyor.

– Peki, bu tablo niye hazırlanıyor? Onu da TCMB'nin kendi yayınından okuyalım: “Çalışmanın amacı, Türkiye'nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır.”

– Demek ki neymiş, sadece brüt rezerve bakılmıyormuş. Döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Uluslararası karşılaştırma da böyle yapılıyormuş.

KASADA 22 MİLYAR DOLAR AÇIK VAR

– Buna göre, 8 Ekim 2021 tarihli tablo şunu söylüyor. Merkez Bankası’nın kasasında brüt 124 milyar dolar var. Ama vadesi bir yıl içinde dolacak, kasadan bir yıl içinde çıkacak, 146 milyar dolar da döviz borcu var. Yani kasadaki döviz borca yetmiyor. Merkez Bankası kasasında 22 milyar dolar açık var.

– Başkan dünyada böyle bir tanımlama yok diyorsa ya gerçekten işi bilmiyordur ya da kendisini oraya getirenlere yaranmak için başında bulunduğu kurumun hazırladığı tabloyu inkar ediyordur.