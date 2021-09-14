CHP’li Öztunç iktidara seslendi: Paris İklim Anlaşması için ne bekliyorsunuz?

Önümüzdeki Kasım ayında gerçekleştirilecek, COP26 ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Paris İklim Anlaşması'nı bir türlü TBMM’ye getirmeyen AKP, COP 26’da ne anlatacak çok merak ediyoruz. Kuraklığı mı, ormansızlaşmayı mı, selleri mi, dere yataklarındaki yapılaşmaları mı ? Korkarız ki millet bahçelerini anlatıp, boş boş yüzlerine bakacaklar” eleştirisinde bulundu.

Ahmet KAYA

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COP 26 olarak bilinen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31 Ekim – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Öztunç, AKP iktidarının iklim krizine karşı mücadelede sahici önlemler almadığını savunarak şunları söyledi:

“Tüm dünyada iklim krizi ve bu krizin getirdiği etkiler gitgide artarken, konferansta iklim değişikliği ile mücadelede kat edilen yollar tartışmaya açılıyor. İktidara baktığımızda ise, iklim krizi ile mücadele konusunda ortada ne kat edilen bir yol var, ne de bir çaba. Yaşadığımız yüzlerce doğa tahribatı, yangın, sel felaketi, müsilaj sorunu ve daha nicesi iklim krizi ile mücadele etmeyen, Paris Anlaşmasını yürürlüğe koymamak için direnen zihniyetin ürünüdür.”

“PARİS İKLİM ANLAŞMASI HEMEN MECLİS'E GETİRİLMELİ”

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen termik santrallerin çalışmasına göz yuman Bakan Murat Kurum'un “Millet bahçeleriyle ekolojik koridorlar inşa ediyoruz, plastik poşetlerle sıfır atık projesi gerçekleştirdik” gibi söylemlerinin iklim kriziyle mücadelede sahici ve samimi olmadığını savunan Ali Öztunç, açıklamasının sonunda da şunları söyledi:

“Bir an önce Paris İklim Anlaşması meclise getirilmeli, iklim kriziyle mücadelede gerekli plan ve takvim oluşturulmalıdır. Paris İklim Anlaşmasını bir türlü TBMM'ye getirmeyen AKP, COP 26'da ne anlatacak çok merak ediyoruz. Kuraklığı mı, ormansızlaşmayı mı, selleri mi, dere yataklarındaki yapılaşmaları mı ? Korkarız ki millet bahçelerini anlatıp, boş boş yüzlerine bakacaklar.”