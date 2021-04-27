CHP’li Süleyman Bülbül: AKP iktidarı yol bahanesiyle yurttaşın tarlasına çörekleniyor

Güzergahı değiştirilen Aydın-Denizli Otoyol Projesi’nde yolun yurttaşların tarlalarından geçtiği gündeme gelmişti. Durumu tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ayrı ayrı soru önergeleri vererek konuyu Meclis'e taşıdı.

“GÜZERGAH ÜÇ KEZ DEĞİŞTİRİLDİ”

Otoyol projesinde yer alan Buharkent ilçesi giriş ve çıkış güzergahlarının üç kez revize edildiğini söyleyen Bülbül, “Buharkent ilçesinin giriş ve çıkış güzergahının 3. kez revize edildiği ve revize sonucunda projenin Buharkent ve çevresinin sebze ihtiyacını temin eden tarım arazilerinden geçtiği söyleniyor. Ancak, bunun gibi değişiklikleri yapmak için belli süreçlerin tamamlanması gerekiyor”dedi.

“ÇED RAPORLARINA AYKIRI”

Proje için verilen ÇED Olumlu kararına konu olan ÇED Raporu'nun ilgili revizeleri kapsamadığını hatırlatan Bülbül, “Aynı şekilde, proje kapsamında yapıldığı iddia edilen revizeleri kapsayan imar planı değişiklikleri askıya çıkarılmamıştır. Kısaca AKP iktidarı yol bahanesiyle yurttaşın tarlasına çöreklenmeye çalışıyor” dedi.

“HUKUK DEVLETİNİN BİTTİĞİ NOKTADAYIZ”

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanı kararıyla bazı alanların acele kamulaştırılması kararlaştırılmıştı. Ancak, söz konusu acele kamulaştırma kararının hangi koordinatları ya da ada ve parselleri kapsadığı belli değil. Acele kamulaştırmanın sürecine ilişkin idare tarafından el atma davası dahi açılmadan bölgede çalışmalar başlatılmış, Buharkent'te zeytin ağaçları sökülmüştür.

* Hiçbir yargı süreci işletilmeden ve bedel tespiti yapılmadan arazide zemin etüdü yapılmaya başlandığı yurttaşlar tarafından ifade edilmiştir. Hukuk devletinin bittiği, vatandaşın emeklerinin, geçim kaynağının bir hiç uğruna ziyan edildiği bir noktadayız.