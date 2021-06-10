CHP’li Torun: ‘Birlikte nasıl daha iyisini yaparız çalışması yapıyoruz’

Programa; Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu, İl Başkanı Baran Genç ve partililer katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Torun, ‘il başkanlarını ilçe başkanlıklarını hem de belediye başkanlarını ziyaret ederek birlikte daha iyisini nasıl yapabiliriz?’ sorusu üzerine istişare yaptıklarını söyledi.

CHP’nin yerel yönetimler politikasını oluşturduklarını ifade eden Torun açıklamasında, “CHP iktidarında yerel yönetimlerin daha iyi çalışması, belediyelerimizin daha iyi çalışması ,vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmesi için çalışma notlarını oluşturduk. İnşallah parti meclisinde sunduktan sonra onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Amacımız bu ülkede barış, huzur ve refah içerisinde yaşamak” dedi.

“REFAHI ARTIRMA YOLUNDA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Belediyelerinin irili ufaklı tarıma destek sunduklarını aktaran Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Üreticimizin yanında belediyelerimiz oluyorlar. Üreticimizin bu süreci daha rahat atlatabilmesi için katkı sunuyorlar. Hiçbir insanımız yoksulluğuyla baş başa kalmayacak. Vatandaşlarımız gördü ki yerelde başardılar genelde de başaracaklarına inanıyoruz diyecekler ve ilk seçimde inşallah yetkiyi verip biz de onların sorunlarını çözme yolunda, refahı artırma yolunda mücadelemize devam edeceğiz.

Dönem kendi aramızda sorunları büyütme dönemi değil, dönem birbirimize dayanışarak, birbirimize kol kola girerek mücadele etme dönemi. Bu ülkeyi kuran partiysek bu ülkenin kuruluşunda emeğimiz varsa kurtuluşunda da emeğimiz olması lazım. Tarih bizi yazmak için sayfalarını açtı. Ya bu tarihe ismimizi yazdıracağız ya da orada tarihe gömüleceğiz.” (İHA)