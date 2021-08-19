CHP’li Torun’dan Erdoğan’a yanıt: Allah’tan korkmuyorsanız kuldan utanın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

BATUHAN SERİM

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dün bazı televizyon kanallarının ortak canlı yayınında CHP'li belediyeleri hedef alan açıklamalarına, yaptığı videolu açıklamayla tepki gösterdi.

Erdoğan'ın “yalanı gerçek gibi söylediğini” savunan Torun, “Kaybettiğiniz itibarınızı, belediyelerimize saldırarak bulamazsınız. ‘Biz ne zaman bir ve beraber olacağız' dedikten sonra belediyelerimizin emeğine iftira atmak Erdoğan'ın samimiyetsizliğidir” ifadelerini kullandı.

“YALANI GERÇEK GİBİ SÖYLÜYOR”

“Erdoğan dün, gerçekle, vicdanla ve insafla bağdaşmayan açıklamalarına yenilerini ekledi” diyen Torun, “Yangın ve sel felaketleri üzerinden belediyelerimizi eleştirip, sorumluluktan kaçmaya çabalarken, iyice dibe battı. Erdoğan'ın, ‘yangında itfaiyeleriniz nerede, selde ne yaptınız, bunu ortaya koyun' gibi açıklamaları, en hafif tabiriyle; yalanı gerçek gibi söylemektir. Erdoğan, yavuz hırsız misali, ev sahibini bastırmak için her yolu denemektedir” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI”

CHP'li belediyelerin yangın haberini alır almaz tüm imkanlarıyla seferberlik başlattığını belirten Torun şu bilgileri paylaştı:

* Yangın bölgelerine 267 araç, 792 personelle destek verildi. İçme suyundan hayvan yemine, beyaz eşyadan ev eşyasına kadar destekler gönderildi.

* İktidar belediye başkanlarımızı yok sayarken, bizim belediyelerimiz gece gündüz çalıştı.

* Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinde, belediyelerin çoğu AK Parti ve MHP'de olmasına rağmen partizanlık yapmadık, yardıma koştuk.

* Belediyelerimiz, bölgelere 518 personel ve 335 araç desteği gönderdi. 45 TIR içme suyu, 20 bin gıda kolisi, 2 mutfak TIRI, 8 TIR temizlik malzemesi, binlerce kıyafet ve çeşitli malzemeler vatandaşa ulaştırıldı.

“ALLAH'TAN KORKMUYORSANIZ KULDAN UTANIN”

Torun, “Belediyelerimiz asli sorumlu olmamasına rağmen bu destekleri verirken, teşekkür yerine hakaret etmek, insafsızlıktır. Erdoğan hâlâ ‘belediyeleriniz nerede' diyor. Sayın Erdoğan, siz otobüs üzerinden millete çay atarken bizim belediyelerimiz alevlerin içindeydi. Allah'tan korkmuyorsanız kuldan utanın” ifadelerini kulandı.

“İFTİRA ATMAK ERDOĞAN'IN SAMİMİYETSİZLİĞİDİR”

Torun şöyle devam etti:

* Erdoğan bu açıklamalarıyla, canla başla çalışan yüzlerce belediye personelinin alın terine saygısızlık yapmıştır.

* Konuşmasında, ‘biz ne zaman bir ve beraber olacağız' dedikten sonra belediyelerimizin emeğine iftira atmak Erdoğan'ın samimiyetsizliğidir.

* Sayın Genel Başkanımız hangi partiden olursa olsun, yangınla mücadeleye destek veren tüm belediyelere teşekkür mektubu göndermiştir.

* Genel Başkanımız bu hassasiyeti gösterirken, Erdoğan'ın bu partizan açıklamaları aradaki zihniyet farkını da ortaya koymuştur.

* Kendinden olmayan belediyeleri kötülemek için iftiradan medet ummak, acizliktir.

* Sayın Erdoğan, gideceğinizi gördünüz ve çırpınıyorsunuz. Ama boşuna uğraşmayın: kaybettiğiniz itibarınızı, belediyelerimize saldırarak bulamazsınız!

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