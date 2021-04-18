CHP’li Torun’dan ‘Fatsa’ tepkisi: Rant projesi hazırlandı, kesilecek ağaçlar işaretlendi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un yazılı açıklaması şöyle:

“AĞAÇLAR İŞARETLENDİ”

“Ordu ilimizde, ormanlarımızın üçte birini altın madenleri eliyle talan eden iktidar zihniyeti, şimdi de şehir içinde kalan az sayıdaki yeşil alanımıza gözünü dikmiştir. Fatsa ilçemizin merkezinde bulunan, halk arasında ‘Çerkezler Tepesi' olarak bilinen 97 dönümlük ormanlık alanının koruma statüsü Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmış ve burası Fatsa Belediyesi'ne devredilmiştir. Aldığımız bilgilere göre belediye de ortada belediye meclisi kararı dahi olmadan bu alanı yapılaşmaya açmak istemektedir. Yine aldığımız bilgilere göre bölgede; otel, kule ve restoran vb. inşaatların yapılması için ağaçların kesilmesine karar verilmiş, kesilecek ağaçlar şimdiden işaretlenmiştir.

“KURDA KUZU EMANET EDİLDİ”

“Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partili Fatsa Belediye Başkanı'nın hiç kimseye danışmadan, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın görüşünü almadan ‘ben yaptım oldu' anlayışıyla bir rant projesine karar vermesini asla kabul etmiyoruz. Fatsa Belediyesi, zaten yıllardır yeşil Fatsamızı betona gömmekle sabıkalıdır. Şehir merkezindeki bu doğa harikası ormanımızın, koruma statüsü kaldırılıp belediyeye devredilmesiyle deyim yerindeyse kurda kuzu emanet edilmiştir.”

“İKTİDAR YEŞİLE DÜŞMAN, BETONA SEVDALI”

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak üç kuruşluk çıkar için ormanlarımızın yok edilmesine şimdiye kadar karşı durduk bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Çerkezler Tepesi'nde doğamızın, vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerin zararına olacak, sadece çıkar amacı güden bir projenin hayata geçmemesi için vatandaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeşile düşman, betona sevdalı olan bu anlayışı, herkesten önce Fatsalı hemşehrilerimize şikayet ediyoruz.”