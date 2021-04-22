CHP’li üye valiye seslendi: Bize de ceza kes!

Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Şahin Sevinç meclis toplantısında, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a çağrıda bulunarak, tüm meclis üyelerine 3 bin 150 TL ceza kesilmesini istedi.

“30 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI”

Meclis Toplantısı’nda, Bursa’da 30 bine yakın esnafın kepenk kapattığını açıklayan CHP'li Meclis Üyesi Şahin Sevinç, öz eleştiride bulunarak; pandemide kredisini, çekini, senedini, kirasını ödeyemeyen esnafa meclisin hiçbir destekte bulunmadığını söyledi.

“BİZ MECLİS ÜYELERİ ESNAF İÇİN NE YAPTIK”

CHP'li Meclis Üyesi Şahin Sevinç şöyle konuştu; “Bu meclis esnafın hangi yarasını sardı. Çocuğuna süt götürmeyen garsonu mu aradık. Eşinden ayrılan ahçıyımı aradık. Enstrümanını satmak zorunda kalan ve intihara kalkışan müzisyeni mi aradık. Veya bir koli erzakı götürüp kapısına mı bıraktık. Maalesef bunların hiçbirini yapmadık. Kültür ve Turizm bütçesi olan Kültür A.Ş.’den müzisyenleri destekleyemez miydik? Tüm Türkiye'nin hizmet sektörü ile helalleşmesi gerek.”

“LEBALEB TOPLANTI YAPIYORUZ BİZE CEZA KES”

Bursa Valisi Yakup Canbolat’a seslenen CHP’li Şahin Sevinç, “Sayın Valim, fetvada Hz. Ömer’i, işleyişte Turist Ömer’i örnek almayalım. Şahsımı ve hepimizi ihbar ediyorum. Bu canlı yayını izleyip hepimize 3 bin 150 TL ceza kesmesini istiyorum. Şu an bulunduğumuz meclis lebaleb dolu. Bize bağlı metrolar, otobüsler lebaleb dolu. Siyasi partilerin kongreleri lebaleb dolu. Ama siz; Ali Amcanın lokantasına, Mahmut Efendinin kahvesine göz diktiniz sayın Valim. Zabıtaları, polisleri lokantaya değil lebaleb doldurduğumuz bu salona gönderin. Adalet gerek” dedi.

“DEDELİK FANTAZİSİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Bursa’da hizmet sektörünün sahipsiz olduğunu vurgulayan CHP’li Sevinç, Bursa Esnaf Odası ve Ticaret Odası’nı da eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dedelik fantazisini BESOB’ta sürdüren Arif Tak, ona bağlı esnafı sömürmekten başka ne yaptı. Ona bağlı 25 bin esnaf 13 aydır bir gün olsun beyanatını gördü mü. Kendisi Kestel fantazisi ile uğraşırken, ona bağlı kafeler, kahvehaneler, restoranlar iflas ediyor”

“BTO’NUN SOSYETE BAŞKANI SEN NE YAPTIN”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanını da eleştiren Şahin Sevinç, “Gelelim BTO’nun sosyete başkanı İbrahim Burkay’a. Sayın Burkay, bugüne kadar kapalı olan kendisine bağlı yerlerde, sürünen ve iflas eden esnaf için ne yaptı. Oysa ki, şu an bulunduğumuz bina ve daha birçok yer esnaf ve sanayiciden alınan aidatlar ile inşa edildi. Bu süreçte iflas eden esnafın yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın. Sanayici bu durumda olsa idi o koltukta rahat otururmuydun. Bir deyişle; ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ lafı kalleşlerin, hainlerin lafıdır. Lütfen bize dokunmuyor diye o esnafı, emekçi kardeşlerimizi bu meclis olarak yalnız bırakmamamız gerek” şeklinde konuştu.