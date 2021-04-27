CHP’li vekilden ABD Başkanı Biden hakkında suç duyurusu: Nefret suçu işledi!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, suç duyurusu dilekçesinde, Ermeni lobisinin peşinden koşan, popülizme sarılan Biden'ın, tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun, temelsiz açıklamalarıyla töhmet altında bıraktığı Türk milletine karşı nefret suçu işlediğini kaydetti.

İSYAN ÇIKARANLARIN TUTUKLANMASINA DAİR KARARIN ALINDIĞI TARİH…

Biden'ın ‘soykırım’ nitelendirmesinin yapıldığı açıklamasının gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialardan oluştuğunun belirtildiği dilekçede, şu ifadelere yer verildi.

“Ermeni diasporasının her yıl tüm dünyada sözde soykırımın yıldönümü diye anmış olduğu 24 Nisan, zorunlu göçün uygulandığı tarih olmayıp; Osmanlı Devleti'nce Birinci Dünya Savaşı sırasında isyan çıkaran Ermeni Komiteleri elebaşlarının tutuklanmasına dair kararın alındığı tarihtir. Osmanlı'nın ülke güvenliğini korumak amacıyla aldığı bu karar, vilayetlere ve mutasarrıflıklara gönderilmiş ve sadece örgüt mensubu Ermeniler tutuklanmıştır. Dolayısıyla 24 Nisan 1915 tarihi zorunlu göçün başlatıldığı tarih değildir.”

Suç duyurusu dilekçesinde, hukuken bir fiilin soykırım suçunu oluşturabilmesi için ya iddia olunan eylemlerin gerçekleştiği ülke yargısının ya da yargılama yetkisine sahip bulunan uluslararası bir yargısal mekanizmanın bu konuda bir karar vermesi gerektiğinin belirtilerek, söz konusu hususun yine BM Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlendiği kaydedildi.

İDDİA OLUNAN SUÇ FAİLLERİ BİLE HAYATTA DEĞİL

1915 olaylarının soykırım olduğuna ilişkin herhangi bir mahkeme kararının bulunmaması ile birlikte iddia olunan suç faillerinin artık hayatta olmamasından dolayı bir yargılama yapılmasının da söz konusu olmadığının vurgulandığı dilekçede, 1915 Tehcir Kanunu uygulamasında ve o süreçte yaşanan olaylarda soykırım suçunun oluştuğu sonucuna varabilmenin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Masumiyet karinesinin, suçsuzluk ilkesinin işlendiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 11. maddesine yer verilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm bunlara rağmen 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada ‘soykırım’ ifadesine yer vererek hem bu madde hükmüne aykırı davrandığı hem de TCK kapsamında nefret ve ayrımcılık suçu işlediği vurgulandı.

TÜRK MİLLETİNE KARŞI NEFRET SUÇU İŞLEDİ

Türk Ceza Kanunu'nun ‘nefret ve ayrımcılık’ kenar başlıklı 122. maddesinin aktarıldığı dilekçede, şöyle devam edildi: Ermenilerin soykırıma uğradığına ilişkin hiçbir yargı kararı olmadığı halde ABD Başkanı Joe Biden'ın önyargıyla yapmış olduğu açıklamalar ile açıkça nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği görülmektedir.

Tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde Türk Milleti, sözde soykırım suçu ile itham edilmiştir. Ermeni lobisinin peşinden koşan, popülizme sarılan ABD Başkanı Joe Biden, temelsiz açıklamalarıyla töhmet altında bıraktığı Türk Milletine karşı nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği izahtan varestedir.

İlginizi Çekebilir Dünya basını Erdoğan'ın Biden'a yanıtını yorumladı: Çekindi ve kendini frenledi

İlginizi Çekebilir Biden'ın 'soykırım' çıkışına yanıt vermeyen Erdoğan'ın hamlesi belli oldu