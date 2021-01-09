CHP’li vekilden dikkat çeken iddia! Ölüme terk ediyorlar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İşletmesi'nin Gümüşsu arazisindeki hayvan nezarethanesinden görüntüleri CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı. Tanal’ın paylaştığı görüntülerde kuzu ve koyunların telef olduğu görüldü.

“KÖYLÜLERİN HAYVANLARINA EL KOYULUYOR”

TİGEM güvenlik görevlilerinin TİGEM arazisinde otlatıldıkları gerekçesiyle köylülerin hayvanlarına el koyduğunu öne süren Tanal, “Köylüleri cezalandırma, gözdağı verme amaçlı el konulan bu hayvanlar, TİGEM'in Gümüşsu, Beyazkule, Akrepli gibi işletmelerine götürülüyor. Hayvanlar aç ve susuz bırakılıyor” dedi.

“1000 TL’YE VARAN BAKIM MASRAFI”

Hayvanlarını geri almak isteyen köylülerden bakım masrafı adı altında para talep edildiğini öne süren Tanal, “Hayvan başı istenen para miktarı ise çiftçileri zorlayan yüksek rakamlar. Gücü oranında (400-500-600-700-1000 TL) parayı denkleştirenler, yalvar yakar hayvanını TİGEM'den kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

Parası olmayanların hayvanlarının ise ‘TİGEM nezarethanesinde kalmaya devam ettiğini belirten Tanal, “Videoda da görüldüğü gibi hayvanlar ya açlık ve susuzluktan dolayı ya hastalanıp ölüyor ya da doğum anında hem koyun hem de kuzu telef oluyor” dedi.

OTLATMA YASAKLANDI

Tanal’ın verdiği bilgiye göre Ceylanpınar TİGEM’e komşu köylerde ikamet eden vatandaşların ve TİGEM arazisindeki üreticilerin hayvanlarının meralardan yararlanması, TİGEM bölgesinde otlaması yasaklandı. Köylülerin metruk, taşlık meralarda hayvan otlatmasına da izin verilmiyor.

“HAYVANLARIN SAHİBİ VATANDAŞLAR AĞLIYOR”

Tanal, şöyle sürdürdü:

“Askerle vatandaş karşı karşıya getiriliyor. TİGEM arazisinde gözetleme kuleleri kuruldu. Beyaz pikaplı TİGEM güvenlikçileri ve jandarma, vatandaşa nefes aldırmıyor. Hayvanların otlamasına engel olunuyor. Elimize ulaşan, ancak paylaşmadığımız başka dehşet görüntüler de var…

Bizi arayan vatandaşlar telefonda ağlıyor. Hayvanları ağıllarda aç ve susuz mahsur kalmış. “Hayvancılıktan başka iş yapamayız. TİGEM'e dur denilmezse 10 binlerce hayvan telef olacak. Zaten kuraklık var. Bir de üstüne TİGEM'in baskısı geldi. Çaresiziz” şeklinde isyan ediyorlar.”

“Hayvancılığı ve tarımı bitirmek için adeta yemin etmiş bir yönetimle karşı karşıyayız” diyen Tanal, kamuoyunu bu konuya dikkat kesilmeye çağırdı.