CHP’li vekile şantaj ve tehditte gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Partisinden istifa eden CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın şikayeti üzerine gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Sancar'ın tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını ileri sürerek Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyetin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri operasyon başlatmıştı.

AYDIN, ANKARA VE KIRIKKALE’DEN GÖZALTILAR VAR

Edinilen bilgiye göre önceki gün gözaltına alınan Fatih S. adlı kişinin ifadelerinin ardından olaya adı karışan 5 kişi daha tespit edildi. Gözaltına alınanlardan ikisinin kadın olduğu öğrenildi. Gözaltıların ikisinin Aydın'da, birinin Ankara'da birinin de Kırıkkale'de gerçekleştiği öne sürüldü. Polisin Kıbrıs'ta da bir şüpheliyi gözaltına aldığı ve Denizli'ye getirmek üzere hareket ettiği belirtildi.

“PARTİME ZARAR VERMEMK İÇİN İSTİFA ETTİM”

Sancar SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada; “Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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