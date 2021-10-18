CHP’li vekile ‘terörist’ diyen vatandaşa çifte ceza

M.B. isimli vatandaş, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a 'terörist' dediği için hem adli para cezasına çarptırıldı, hem de tazminat ödemeye mahkum edildi.

Veli TOPRAK

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Rize'de ikamet eden M. B. isimli şahıs, kendisine ait Twitter hesabından, “Kim olduğu hiç umrumda değil. Bu ülkede kanun yok mu? Terörist olan bu herif niye tutuklanmıyor? Başka nasıl terörist olur” şeklinde yorum yazarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı hedef aldı.

Tanal'ın şikayeti üzerine M.B. isimli şahıs, hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına çarptırıldı. Tanal'ın açtığı tazminat davası üzerine de Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, şahıs hakkında 4 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Ceza davasında mahkumiyet kararı veren hakim, Rize'de oturan M. B. isimli şahsın, söz konusu Twitter mesajıyla CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırarak atılı suçu işlediğinin altını çizdi.

Tanal, geçtiğimiz aylarda da Aydın'da ikamet eden S. S. isimli şahsı, Twitter'da kendine yönelik “Haklısın Tanal, senin gibi teröristleri hala siyasetçi kabul edip derdest etmeyen yargı bizce de yargı değildir” hakaretinden dolayı mahkum ettirmişti.

TANAL: VATANDAŞ GÖKÇEK'İN DOLDURUŞUNA GELDİ

Asliye Ceza ve Asliye Hukuk mahkemelerinin “terörist” ifadesine ilişkin kararını değerlendiren Tanal, şunları söyledi:

– Biliyorsunuz AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler, muhalifleri ‘terörist' diye damgalamayı alışkanlık haline getirdi. İktidar temsilcilerinin dolduruşuna gelenler de sosyal medyadan bizlere ‘terörist' diye hakaret ediyor. Bu Rizeli vatandaş da Melih Gökçek'in dolduruşuyla, mahkemece mahkum edilen ifadeyi şahsıma karşı kullandı.

– Her fırsatta sosyal medya kullanıcılarını uyarıyorum. Kutuplaşma yaratarak seçim kazanmaya çalışanların peşine takılmayın. Eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret etmeyin. Sonra siz zararlı çıkıyorsunuz. Dava açınca bana ulaşıyorlar. Şahsıma hakaret edenler, özür diliyor. ‘Ben ettim sen etme' diyorlar. Davadan vazgeçmemi istiyorlar. Ancak herkes bilsin ki, her türlü eleştiri başımız gözümüz üstündedir. Lakin hakaretlere kesinlikle rıza göstermeyiz.