CHP’li Veli Ağbaba: Skandalı fark edip Ankara’yı uyaran 2 diplomat merkeze çekilmiş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘insan kaçakçılığı'nı tespit ettiği öne sürülen Almanya Hannover Başkonsolosluğunda görevli 2 diplomatın merkeze çekilmesini değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

* Hannover Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak çalışan ve insan kaçakçılığını tespit edip uyarılarda bulunduğu ortaya çıkan Güler Fidan ile eşinin merkeze çektirilmesi, meselenin çok daha derin bağlantıları olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Gri Pasaportla insan kaçakçılığını gündeme getirdiğimiz ilk günden beri bunun bir ‘AKP organizasyonu’ olduğunu söylüyoruz. Her gün söylediklerimizin yeni kanıtları ortaya çıkıyor. Skandalı fark edip Ankara’yı uyaran 2 diplomat merkeze çekilmiş! Söyleyin bakalım siyasi ayak kim?

“ÖDÜLLENDİRECEKLERİNE CEZALANDIRMIŞLAR”

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle meclise soru önergesi veren Ağbaba önergesinde şu ifadeleri kullandı:

* Almanya Hannover Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak çalışan Güler Fidan'ın, 2020 yılının son aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gelen ‘gri pasaport’ sahibi 45 kişilik kafileden şüphelenip olayı mercek altına aldığı, Almanya’ya gidenlerin geri dönmediklerini sistemden tespit ettiği ve Başkonsolosu defalarca uyardığı, konunun insan kaçakçılığı ile ilgili olduğunu ısrarla anlattığı ve hem Ankara’ya hem de Almanya’daki 13 Başkonsolosluğa dağıtımlı bir mesajla, ivedi bir şekilde konunun Dışişleri’ne iletilmesi için çalışma yaptığı ancak Başkonsolos tarafından kaçakçılığı ortaya çıkaran konsolosluk çalışanı Güler Fidan ve eşinin merkeze çektirildiği iddia edilmektedir. İki diplomatın kaçakçılığı ortaya çıkardıkları için ödüllendirilmeleri beklenirken cezalandırılmaları kafalarda soru işareti bırakmaktadır.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA SORULAR

Ağbaba’nın, Bakan Çavuşoğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

-Almanya Hannover Başkonsolosluğunda çalışan diplomatların yurt dışına gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığını ortaya çıkardıkları, bu çerçevede yazışmalar yaptıkları doğru mudur?

– Hannover Başkonsolosluğunda insan kaçakçılığı ortaya çıkarılmasına rağmen neden herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır?

– Almanya Hannover Başkonsolosluğunda konsolos yardımcıları olarak görev yapan Mehmet Fidan ve eşi Güler Fidan'ın şubat ayının 25'inde merkeze alındığı doğru mudur? Bu tasarrufun sebebi nedir?

– Konsolos yardımcılarının defalarca uyarmasına rağmen başkonsolosun bu konunun üzerine gitmemesi, hatta kaçakçılığı belgeleyen personelleri merkeze çektirmesinin sebebi nedir?

– Bu iddialar doğru ise bakanlık olarak bugüne kadar Başkonsolos hakkında hangi işlemleri yapmıştır? İlgili kişi hakkında soruşturma açılmış mıdır?

– Bugüne kadar yüzlerce kişinin elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtıkları ortaya çıkmasına rağmen, bakanlık olarak neden herhangi bir açıklama yapılmamıştır?

– Yurt dışına yapılan kaçakçılık bakanlığınızın ilgi alanında değil midir? Bir ülkenin onuru ve saygınlığı olan pasaportun itibarını korumak bakanlığınızın en temel görevi değil midir?

– Gri Pasaportla yurt dışına kaçan insanlarla ilgili, kaçış yapılan ülkelerle herhangi bir temasa geçilmiş midir?

– Yıllardır devam eden kaçakçılık konusunda bakanlığınızın bugüne kadar yaptığı çalışmalar nelerdir?

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