CHP’li Yıldırım Kaya: Kapanmada vatandaşlarımıza bayram yardımı verilmeli

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, tam kapanma sürecinde gelirini kaybeden vatandaşlara yardım yapılması çağrısında bulundu.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ASIL YAPILMASI GEREKENLERİ YAPMIYOR, GÜCÜ ÖĞRETMENLERE YETİYOR”

Kaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Danıştay'ın kararına göre; yüz yüze eğitim öğretim, EBA üzerinden ya da diğer platformlardan uzaktan öğretim kapsamında canlı ders vermek amacıyla tüm hazırlıklarını yaparak derse başlayan öğretmenin canlı dersinin teknik yetersizlikler nedeniyle kesilmesi ya da hiç bir öğrencinin canlı derse katılmaması/katılamaması halinde dahi ek ders ücretleri ödenmelidir.

* Eğitim sendikaları da sorumluluğunu tam olarak yerine getiren öğretmenin öğrencinin derse katılmamasından/katılamamasından sorumlu tutulamayacağını; ayrıca devam mecburiyetinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırıldığını, olağanüstü koşullarda öğrencinin devamından bakanlığın sorumlu olduğunu hatırlatarak; kararın yok hükmünde olduğunun altını çizilmektedirler.

* Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar; pandemi koşullarında görevini eksiksiz yerine getiren, özveriyle çalışan öğretmenlerimizi cezalandırma yöntemidir. Milli Eğitim Bakanlığı asıl yapılması gerekenleri yapmıyor, gücü öğretmenlere yetiyor.

“HER KOŞULDA ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ”

* Öğretmenleri aşıladınız mı? Hayır! Okullarda yüz yüz eğitim öğretim ve sınav yapılabilmesi için gerekli sağlık koşullarını sağladınız mı? Hayır! Öğretmen açığını kapattınız mı? Hayır! Sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımını kaldırdınız mı? Hayır? Öğretmenlere ikramiye talebini karşıladınız mı? Hayır! Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi verdiniz mi? Hayır! Öğretmenler Meslek Kanunu çıkardınız mı? Hayır.

* Ama ne yaptınız? Öğretmenin hakkı olana ek ders ücretini kestiniz! Pandemi koşullarında her işte çalıştırdığınız; vefa destek grubu ve filyasyon ekiplerinde görevlendirdiğiniz öğretmenlerimize bunu mu reva gördünüz? Yazıklar olsun size!

* Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yasalara aykırı bir şekilde kesilmesinin araştırılması ve ek ders ücretlerinin verilmesi amacıyla Anayasa'nın 98., TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını için TBMM Başkanlığına da bir araştırma önergesi verdik. Konunun takipçisi olacağız. Her koşulda öğretmenlerimizin haklarını savunacağız.

TAM KAPANMADA YARDIM ÇAĞRISI

* Aylardır tam kapanma için çağrı yapıyoruz, nihayet 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı çıktı. Bu karar çok geç alınmış ve eksik bir karar olmasına rağmen gerekli bir karardır.

* Günlerdir yüz yüze eğitim ve sınavlar ertelensin diye çağrı yaptık. Bu kararla nihayet öğrencilerin çığlığı duyuldu. Şimdi sıra, ortaöğretim başarı puanı kaldırılarak, az da olsa eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasındadır. Kapanma sürecinde kimsenin aç ve açıkta kalmaması gerekir.

* Bu süreçte iş yerleri kapanan hiçbir geliri olmayan, gündelik işlerde çalışan vatandaşlarımızın da mağdur edilmemesi gerekir. Buradan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum… Önümüz bayram, emeklilere verilecek bayram ikramiye miktarı kadar bu vatandaşlarımıza da bayram yardımı verilmelidir. Bu miktarın da bin liradan en az bin 500 liraya çıkartılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu yardımlar yapılmayacaksa milletimiz taş mı yesin?