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CHP’lilerden ‘128’ eylemi

CHP'liler İzmir Buca'da yan yana durarak 128 sayısı oluşturup balonlu eylem gerçekleştirdi.

Güncellenme: 22:55, 03/05/2021
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CHP Buca İl Başkanlığı, “128 milyar dolar nerede?” sorusunu değişik bir eylemle tekrar gündeme getirdi. CHP Buca İlçe Başkanlığı üyelerinin yan yana dizilerek oluşturduğu 128 sayısı havadan çekimle görüntülendi. O anlar CHP Buca İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

* 128 milyar dolar devletin kasasında olsaydı neler yapılabilirdi? 83 milyona kişi başı 11.500 TL, Esnaf başına 477.000 TL verilebilirdi. EBA’ya ulaşamayan 4 milyon çocuğumuza bilgisayar ve tablet alınabilirdi. Türkiye’de 19.481.678 hane başına 53.543 TL verilebilirdi.

* İnsanlar ne ile geçinecek? İşyerleri kapanan emekçiler için planınız nedir peki? Faturalı erteliyor musunuz, destek ayırdınız mı? Kiralar nasıl ödenecek? Bunların hepsini halledebileceğiniz 128 milyar dolar nerede?

* 128 milyar dolar için söyledikleri birbirini tutmadı.. Kasada diyen oldu… Yastık altında diyen oldu… Böyle bir paramız yoktu diyen oldu… dediler de dediler… Tekrar soruyoruz. 128 milyar dolar nerede?

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