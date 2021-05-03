CHP’lilerden ‘128’ eylemi

CHP Buca İl Başkanlığı, “128 milyar dolar nerede?” sorusunu değişik bir eylemle tekrar gündeme getirdi. CHP Buca İlçe Başkanlığı üyelerinin yan yana dizilerek oluşturduğu 128 sayısı havadan çekimle görüntülendi. O anlar CHP Buca İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

* 128 milyar dolar devletin kasasında olsaydı neler yapılabilirdi? 83 milyona kişi başı 11.500 TL, Esnaf başına 477.000 TL verilebilirdi. EBA’ya ulaşamayan 4 milyon çocuğumuza bilgisayar ve tablet alınabilirdi. Türkiye’de 19.481.678 hane başına 53.543 TL verilebilirdi.

* İnsanlar ne ile geçinecek? İşyerleri kapanan emekçiler için planınız nedir peki? Faturalı erteliyor musunuz, destek ayırdınız mı? Kiralar nasıl ödenecek? Bunların hepsini halledebileceğiniz 128 milyar dolar nerede?

* 128 milyar dolar için söyledikleri birbirini tutmadı.. Kasada diyen oldu… Yastık altında diyen oldu… Böyle bir paramız yoktu diyen oldu… dediler de dediler… Tekrar soruyoruz. 128 milyar dolar nerede?