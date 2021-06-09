CHP’lilerden müzisyenlere destek çağrısı

CHP Bursa İl Kadın Kolları, Zafer Plaza Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte müzisyenlere destek çağrısında bulundu.

Corona virüsü salgınında 1.5 yıl geride kalırken, esnafı, işçisi, emekçisi, emeklisi, çiftçisiyle çok büyük bir kesimin önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten CHP İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, “Pandemi öncesinde genellikle kayıt dışı çalışan müzisyenlerimizin yaşam koşulları bu süreçte daha da ağırlaştı. İşsiz kalan müzisyenler müzik aletlerini satarak geçinmeye çalıştılar. Devlet desteğinin yetersizliği nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan müzisyenler intihara kadar sürüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, İl Yönetimi, tüm örgütlerimizle birlikte sorunlarınıza ses olmak için buradayız, yanınızdayız” diye konuştu.

“İKTİDAR, AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR”

Pandemi nedeniyle birçok sektörün çok zor koşullarda ayakta kalma savaşı verdiğine dikkat çeken Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İktidar kanadından gelen, pandemi döneminde vatandaşa 660 milyar lira destek verildiği yolundaki açıklamaları eleştirdi.

Kayışoğlu şunları söyledi:

* İktidar 660 milyar lira dolayında destek verdik diyor ama bakıyoruz böyle bir destek yok. Destek dedikleri ne biliyor musunuz? Faiziyle kredi vermek. Buna destek diyorlar. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, hatta bizimle aynı durumdaki ülkelere baktığımızda, bütçesinin yüzde 10’unu 12’sini vatandaşına, sanatçısına, çiftçisine ayırmış olduğunu görüyoruz. Ama bizde böyle bir kaynak yok.

* Peki bizim ülkemiz yetersiz mi, bütçemiz mi yok? Ülkenin bütçesi 5’li çeteye ayrılıyor. Bunlara milyar dolarlar, esnafımıza gelince, faizli kredi… Esnaf isyanda, müzisyenler isyanda. Eğlence yerleri kısıtlı süre için açık. Hakikaten aklımızla dalga geçiyorlar. Müzik sektörü bu sürenin genişletilmesini istiyor, eve ekmek götürebilmek istiyor.

“3 MASKEYİ DAĞITAMAYAN İKTİDAR MI DESTEK VERECEK?”

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ise AKP iktidarının pandemi döneminde de kendisini hiç şaşırtmadığını kaydederek, “Pandemi başlarında siyasi iktidarı mesajı verdi. 3 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bu iktidardan, vatandaşa sahip çıkmasını boşuna bekledik. Aşıya gelince o da öyle. Bazıları aşıyı hiç göremedi ama bazıları da 3’ncü doz aşı oldu. Pandemi sürecini değil, sadece algıyı yönetti bu iktidar. Kaç aydır nüfusunun neredeyse tamamını aşılayan ülkeler var. Bizim iktidarımız süreci yönetemedi” dedi.

“SÜRENİN UZATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Grubuyla birlikte katılımcılara mini konser de veren müzisyen İlker Kanatsızkuş’ta yaptığı konuşmada 12 senedir Bursa’da müzik alanında hizmet veriyorum. Bizim tek istediğimiz şey mekanların açılması ve zamanın da uzatılması. Şu an mekanlarda sadece 2 saat müzik yapabiliyoruz. Yeni bir düzenleme yapılmasını ve bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.