CHP’nin afişleri valilik tarafından il genelinde yasaklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP Bodrum İlçe Örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde, Bodrum Çarşı Merkezi'ndeki CHP İlçe Teşkilatı ile mahallelerdeki CHP bürolarına asılan ‘128 milyar dolar nerede’ yazısının bugün Muğla Valiliği tarafından yasaklandığı belirtildi.

“KARŞIT GÖRÜŞLÜ GRUPLARI KARŞI KARŞIYA GETİREBİLİR”

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu afişlerin kamu kurum ve organlarını zan altında bırakıp, karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirebileceği için yasaklandığı ifade edilerek şöyle denildi:

* Son günlerde ülke genelinde reklam panolarına ve parti binalarına “128 MİLYAR DOLAR NEREDE?” ibareli vb. pankart ve afişlerin asıldığı bilinmekte olup ilimizde de söz konusu afiş ve pankartların asıldığı ve asılmaya devam edebileceği değerlendirilmektedir.

* Bahse konu bu ve benzeri afişlerin devletin kurum ve organlarını zan altında bırakabileceği ve karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirebileceği değerlendirildiğinden, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin c bendine göre “İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu egemenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir”, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin a bendi uyarınca Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

* Suç işlenmesini önlemek kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür” denilmekte olup; bu doğrultuda gerekli başvurular ve izin alınmadan ilimiz sınırları içerisinde asılması muhtemel bahse konu, bu ve buna benzer afiş ve pankartların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a bendi uyarınca kolluk kuvveti marifetiyle kaldırılması ve 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddelerince gerekli idari işlemin yapılması kararı alınmıştır.

Karar valiliğin internet sitesinde de yayımlandı.

“VATANDAŞ OLARAK MERAK EDİP SORMUŞTUK”

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan yaptığı açıklamada “Biz kimseye hakaret etmiyoruz, sadece Merkez Bankası’nda bulunan 128 milyar doların nereye gittiğini, alındıysa kimlerin aldığını bir vatandaş olarak sorup cevap bekliyoruz. Çünkü bu rakam çok büyük bir rakam, ülkenin eğitim, sağlık ve işsizlik ile ilgili yatırımlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir rakam, biz sadece bu paraya ne olduğunu soruyoruz. Tabi ki yasalara saygı duyuyoruz” diye konuştu. Karahan'ın açıklamasının ardından afişlerin toplandığı görüldü.

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